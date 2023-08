„Ein Leben lang nur Auto, Auto, Auto“: Langenpreisinger erzählt vom Abenteuer Schrott-Rallye

Nein, das war nicht in Wacken: Oliver Wöhrl (Bild oben, l.) und sein Spezl Winnie Wunderlich mussten sich auf ihrer Schrott-Rallye auch ein Schlammloch suchen, um sich und ihr Auto so richtig einzusauen. Das war gar nicht so einfach, denn ein Großteil der Strecke war trocken.

Oliver Wöhrl ist zurückgekehrt - und hat eine Spitzenposition erreicht

Von Klaus Kuhn schließen

„Nach der Rallye ist vor der Rallye!“ Oliver Wöhrl aus Langenpreising hat, wie berichtet, an einer Schrott-Rallye durch mehrere Länder teilgenommen und zusammen mit seinem Kumpel Winnie Wunderlich nicht nur das Ziel an der Ostsee erreicht, sondern auch noch einen Platz unter den besten Zehn ergattert: Die beiden fuhren als Neunte über die Ziellinie.

Langenpreising – Bei der Rallye waren rund 160 Starter dabei mit ihren Autos, die mindestens 20 Jahre alt und nicht mehr wert sein dürfen als 500 Euro. Die „Pothole Rodeo Deutschland“ führte das Duo von Salzburg aus nach Tschechien, von dort zurück nach Deutschland, durch Polen und hinauf zur Ostsee.

„Ich hab’ das kaum glauben können“, sagt Wöhrl über seinen Top-Ten-Platz. Sein Auto, das er ordentlich aufgemöbelt hat, hat durchgehalten. „Wir haben tatsächlich keine einzige Panne gehabt“, sagt der 48-Jährige hochzufrieden. Und dazu habe er eine „einfach traumhaft schöne Landschaft“ erlebt. Begeistert erzählt er von den Streckenabschnitten durch Polen. „Ich war da ja noch nie, ich hätte nie geglaubt, dass es dort so schön sein kann.“

Spaß gab es auch, denn es galt ja nicht nur, ins Ziel zu kommen, sondern eben auch einige lustige Aufgaben zu erfüllen, wie etwa die, dass man sich selbst und sein Auto in einem Schlammloch „maximal einsauen“ musste. Bei der extremen Trockenheit, bei der die beiden unterwegs waren, war das tatsächlich eine Aufgabe. Für die beiden Männer war es aber auch ein Test, denn unter diesen extremen Bedingungen eine ganze Woche aufeinander angewiesen zu sein, das war eine mentale Herausforderung von Rang. „Es haben tatsächlich ein paar Teams aufgeben müssen, weil die sich unterwegs zerstritten haben.“

Nicht so Wöhrl und sein Kumpel. Die beiden können sich gut vorstellen und sind sogar bereits fest entschlossen, weitere Abenteuer dieser Art anzupacken: „In Österreich gibt es da was: 20 000 Höhenmeter, alle Pässe.“ Das Auto der beiden, das haben sie auf der Tour schon gemerkt, wäre für eine solche Herausforderung untermotorisiert.

Und so kam es, wie es kommen musste: Drei Tage nach der Rückkehr von der Ostsee stand Wöhrl schon wieder unter der Hebebühne. Sein Kumpel Wunderlich, der den Start bei der Schrott-Rallye initiiert hatte („Er ist das Brain, also das Hirn, der Planer, und ich bin der Schrauber“), organisierte nämlich sofort nach der Rückkehr ein geradezu traumhaftes Auto: einen Audi mit einem im Rennsport entwickelten Motor mit fünf Zylindern und 136 PS, noch dazu mit Allradantrieb. „Der Motor ist zusammen mit dem bekannten Rallyefahrer Walter Röhrl entwickelt worden“, erzählt Wöhrl, der von Beruf Flugzeugmechaniker ist und zwei erwachsene Kinder hat. Alles andere an dem 32 Jahre alten Auto war allerdings dermaßen heruntergekommen, dass man es fast nur noch wegwerfen konnte – eine „totale Ruine“.

Wunderlich hat noch ein zweites Fahrzeug organisiert. Denn: „Aus zwei mach eins.“ Motor und Karosserie, Letztere immerhin voll verzinkt, aus dem einen, so ziemlich alles andere aus dem anderen Auto. So soll es dann wieder auf die Strecke gehen.

Was das Design des neuen Fahrzeugs angeht, macht’s Wöhrl allerdings spannend. Er verrät nur, dass sich in Anlehnung an den Ziehvater des Motors die Beklebung an dem Muster der DTM orientieren wird. Für ihn ist das die Erfüllung eines Jugendtraums: „Mein ganzes Leben lang gab es eigentlich nur Auto, Auto, Auto!“