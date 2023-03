Langenpreisinger Theater: Eine Komödie ganz nach dem Geschmack von Elvis

Von: Klaus Kuhn

Freuen sich auf viele Zuschauer (v. l.): Maximilian Schmitt, Sebastian Scharl, Melanie Beibl, Katrina Hattinger, Ute Summerer, Sonja Langolf, Anna Santen, Felix Dlugosch und Gerhard Rothbauer. © Klaus Kuhn

„Brettlfeia“, die etwas ältere Jugend vom Theaterverein Langenpreising, steht wieder auf eben den Brettern, die für sie die Welt bedeuten. Es waren schon über 20 Proben, und etwa zehn liegen noch vor den Mimen, die teilweise sogar den ganzen Tag in Anspruch nehmen. So auch beim Besuch unserer Zeitung. Die Vorfreude auf die Premiere am 20. April ist schon groß, der Vorverkauf startet am Samstag.

Langenpreising – Das Stück „Wob-baba-luba“ von Peter Landstorfer führt die Gäste in die 50er Jahre in einen Friseursalon in München, wo Friseurin Briska residiert. Es herrscht die Sprache jener Zeit vor: Ein hübsches Mädel ist dann eben ein „steiler Zahn“, und weil man in der Nachkriegszeit noch nicht so dermaßen motorisiert war wie heute, ging es mit dem natürlich oft genug frisierten „Hobel“ raus ins Grüne. Eine neue, eine wilde Zeit bricht an, der Rock’n’Roll kommt auf, Elvis Presley gelingt beispielsweise 1955 der Durchbruch. Die Komödie handelt von den unvermeidbaren Konflikten, die eine solche Zeitenwende mit sich bringt.

Dazu muss freilich die Bühnendeko passen. Gerhard Rothbauer erzählte, dass man sich dafür in Langenpreising, aber auch in Kleinanzeigen-Foren umgesehen hatte. Die Klappsitze sind aus dem Metropol-Theater aus Berlin und damit ein echter Fang. „Die haben sicher schon viel gesehen“, mutmaßt Rothbauer, der aber auch zugibt: „Du kriegst es nicht immer authentisch hin, aber wir schauen, dass wir es so authentisch wie möglich hinkriegen. Viele Sachen kriegst du auch nicht mehr.“

100 Minuten reine Spielzeit, verteilt auf drei Akte, versprechen ein abendfüllendes Programm. Rothbauer: „Wir hoffen, dass es den Leute genauso viel Spaß macht wie uns beim Spielen.“ Das Stück habe man als „cool“ empfunden und ausgewählt aus vier oder fünf Stücken, weil alle ihrem Alter entsprechend spielen könnten. „Es braucht sich keiner verstellen.“ Rothbauer verspricht sich davon mehr Glaubwürdigkeit. Tatsächlich sind auch Landstorfers Protagonisten in dem Alter der Akteure auf der Bühne.

Auf eben dieser sind im Zanklstadl zu sehen: Felix Dlugosch als Casablanca, Gerhard Rothbauer als Schrauber Biwi, Melanie Beibl als Friseurin Briska, Sonja Langolf als Berta Glanz, Maximilian Schmitt als Händler Luggestrick, Sebastian Scharl als Buale, Ute Summerer als Riwa von Rio, Anna Santen als Stich Steffi und Katrina Hattinger als Elli. Regie führen Melanie Beibl und Gerhard Rothbauer. In der Maske wirken Regina Döllel, Karin Lindhorst, Julia Kammera, Carolina Leitsch (auch Soufleuse), und Steffi Auggenthaler mit. Beim Bühnenbau müssen alle ran. Um die Technik kümmern sich Katharina und Philipp Hiebinger.

Vorverkauf und Termine:

Der Vorverkauf findet am Samstag, 1. April, von 9 bis 11 Uhr im Zanklstadl statt. Ab dem 2. April können Karten auf der Homepage www.tvlgpr.de bestellt werden. Gespielt wird am 20., 21., 22., 27., 28., 29. und 30. April, immer um 19 Uhr.