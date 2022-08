Endstation Kanaltunnel

Von: Klaus Kuhn

Obacht, gleich wird’s eng: An der Prisostraße ist kürzlich wieder einmal ein schwerer Lastzug heillos gescheitert. Hilft eine bessere Beschilderung? © Klaus Kuhn

Die Sperrungen der Ortsdurchfahrt in Wartenberg haben in den vergangenen Wochen und Monaten einen Schleichverkehr auch durch Langenpreising und durch den Kanaltunnel zur Folge. An der Prisostraße wird’s immer mal wieder eng beziehungsweise zu eng.

Langenpreising – Erst kürzlich war zu beobachten, wie ein größerer Autotransporter mit acht Neuwagen aus Osteuropa bei dem Versuch daran scheiterte, durch den – für ihn zu niedrigen – Kanaltunnel zu fahren. Bürgermeister Josef Straßer (FWG) kann nur den Kopf schütteln über Begebenheiten wie diese. Er hat aber auch eine Idee, wie dem Ganzen möglicherweise Abhilfe geschaffen werden kann.

Die Beschilderung ist eigentlich ausreichend, meint der Bürgermeister auf Nachfrage unserer Zeitung. Möglicherweise lasse sich aber ja doch durch eine ausführlichere – und dann auffallendere – Beschilderung etwas verbessern. Darüber könne man vielleicht nachdenken, meinte Straßer. Ob das dann helfe, müsse abgewartet werden.

Der Spediteur hatte in besagtem Fall sogar am Navi gespart, das auf Höhenbegrenzungen aufmerksam gemacht hätte. Letztlich musste der Trucker, der unterwegs ins Gewerbegebiet Kleinfeld nach Wartenberg war, ein großes Stück rückwärts fahren, und das bei laufendem Verkehr, der wegen der Sperrung in Wartenberg ohnehin überdurchschnittlich stark war. Dann unternahm der verzweifelte Fahrer mehrere Versuche, auf dem angrenzenden Platz und der Straße zu wenden.

Erstens aber war der Lastzug auch für diese Platzverhältnisse zu groß, und zweitens war niemand da, der den nachfolgenden Verkehr für dieses Manöver hätte kurzfristig anhalten können. So blieb dem unglücklichen Fahrer nichts anderes übrig als die gesamte Prisostraße rückwärts irgendwie wieder zu verlassen.

Straßer kennt Vorkommnisse wie diese an besagter Stelle, die den weiteren Verkehr freilich auch behindern: „So was sieht man öfter da. Aber mei, bei manchen, da kannst du halt echt nichts machen.“