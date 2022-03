Gemeinderat ist sich einig: Doch kein Kreisverkehr für Langenpreising

Nur eine Gegenstimme

Von Klaus Kuhn schließen

Statt der ursprünglichen Idee eines Kreisels will der Gemeinderat nun eine neue Vorfahrtsregelung. Details sind jedoch noch unklar.

Langenpreising – Der Kreisverkehr an der Einmündung der Landshuter in die Moosburger Straße in Langenpreising im Zuge des großen Umbaus dieser zentralen Verkehrsader (wir berichteten) ist gestorben. Stattdessen erhält nun das Planungsbüro den Auftrag, mit einer „normalen“ Einmündung zu planen, die allerdings die bisherige Vorfahrtsregelung aufhebt.

Der Gemeinderat hatte das Thema intensiv öffentlich vorberaten, geht es doch um fast einen halben Kilometer Straße von der Tankstelle bis zum Kfz-Betrieb Meingassner. Bürgermeister Josef Straßer (FWG) hatte aber damals noch keinen Beschluss herbeigeführt, sondern das Gremium ermuntert, das Thema in den Fraktionen zu beraten und später zu entscheiden. Genau das passierte am vergangenen Dienstag.

Gremium stimmt mit nur einer Gegenstimme gegen Kreisverkehr

Auch Straßer selbst hatte wohl die Zeit zur Nachforschung nutzen wollen: In der Sitzung berichtete er von Gesprächen mit den Anliegern. Von ihm selbst kam der Vorschlag, auf den Kreisverkehr zu verzichten. Dieser erscheine nach all jenen Gesprächen „nicht mehr so plausibel.“ So ging es allen anderen auch, mit Ausnahme von Bernhard Lanzinger (Grüne), der bekannte: „Ich bin begeistert von dem Kreisverkehr.“ Er habe sich woanders umgeschaut, etwa in Pfaffenhofen, wo der funktioniere. „Der geht sehr gut zu fahren.“ Holger Scheiding (CSU) erinnerte an eine Sache, die er schon bei der ersten Beratung ins Feld geführt hatte: „Wir wollten beim Geld runter vom Gas.“

Am Ende strich das Gremium den Kreisverkehr bei nur einer Gegenstimme. Ähnlich unumstritten war die Frage nach einem Gehweg entlang der Landshuter Straße. Leo Melerowitz (CSU): „Es sind da immer mehr Leute mit Kindern unterwegs.“ Straßer hatte klar für diesen Gehweg geworben.

Thema „Absenkung der Straße“ nicht notwendig

Es war in der ersten Beratung Natalie Kienmüller-Stadler (FWG), die daran erinnert hatte, dass einige Anwesen gar nicht an einen Gehweg angebunden seien. Das wird sich jetzt also ändern. Auch bei diesem Gehweg gab es nur eine Gegenstimme. Einstimmig votierte das Gremium für eine Querungshilfe am Ende der Straße Richtung Staatsstraße. Das Thema „Absenkung der Straße“ ist vom Tisch. „Nicht notwendig“, befand Josef Straßer ohne Widerspruch.

In der Schlussabstimmung über das Gesamtpaket gab es auch nur eine einzige Gegenstimme. Daher bekommt das Planungsbüro nun den Auftrag, auf dieser Basis weiter zu planen. Straßer kündigte eine weitere intensive Einbindung der Betroffenen an. Mit denen wolle er wieder Gespräche führen, wenn dann der konkrete Planentwurf vorliege.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.