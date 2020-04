A 92: Über Abfahrt hinausgeschossen

Zwei schwere Unfälle haben das sommerliche Wochenende überschattet. Dabei wurden drei Personen teils schwer verletzt.

Eichenried/Langenpreising –Alkoholisiert ans Steuer gesetzt hat sich am späten Freitagabend ein 45-Jähriger aus dem Landkreis Mühldorf – mit bösen Folgen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums München kam der Logistiker gegen 23.30 Uhr auf der Großsenderstraße an der Landkreisgrenze zu München von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Steinpfeiler der Goldach-Brücke. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Die Feuerwehr musste den BMW absichern, da er in den Fluss zu stürzen drohte. Der Wagen ist Schrott, die Brücke wurde erheblich beschädigt. Der Führerschein des Fahrers wurde beschlagnahmt.

Der zweite schwere Unfall ereignete sich am Sonntag kurz nach 17 Uhr auf der Autobahn A 92 München–Deggendorf. Thomas Jungmann von der Verkehrspolizei Freising teilt mit, dass eine Verkäuferin aus dem östlichen Landkreis Freising die A 92 an der Anschlussstelle Langenpreising/Wartenberg verlassen wollte. Neben der 20-Jährigen saß eine 21-Jährige aus Freising. Aus noch ungeklärter Ursache verlor die junge Frau die Kontrolle über ihren Mercedes. Dieser schoss über die Ausfahrt hinaus und prallte gegen die Leitplanke der Auffahrtspur.

Beide zogen sich mittelschwere Verletzungen zu. Wegen der Landung des ADAC-Rettunghubschraubers Christoph 1 musste die A 92 kurzzeitig in Fahrtrichtung Landshut komplett gesperrt werden. Er wurde dann aber doch nicht benötigt. Die Anschlussstelle war längere Zeit gesperrt. Die Feuerwehr Langenpreising regelten den Verkehr. Im Einsatz waren zudem der BRK-Rettungsdienst sowie die Johanniter Unfallhilfe. ham