Häcksler fängt Feuer, Feld brennt

Ein technischer Defekt und die Trockenheit haben am Nachmittag des Karsamstags mehreren Feuerwehren im nördlichen Landkreis Erding einen schweißtreibenden Einsatz beschert.

Zustorf - Es war gegen 15 Uhr, als ein Schilfhäcksler auf einem Feld bei Mooshäusln (Gemeinde Langenpreising) in Flammen aufging. Der Landwirt konnte sich in Sicherheit bringen, aber nicht verhindern, dass die Erntemaschine völlig ausbrannte. Die Flammen griffen auch das Feld über. Gut ein Hektar brannte ab.

Die Feuerwehren Zustorf, Langenpreising und Moosburg waren rasch zur Stelle und verhinderten ein Ausbreiten des Flächenbrands.

Der Schaden beträgt mehrere 10.000 Euro. Die Rauchsäule war weithin sichtbar und lockte zahlreiche Gaffer an. Immerhin wahrten sie jedoch den Sicherheitsabstand.

Wegen der Trockenheit und den sommerlichen Temperaturen herrscht derzeit erhöhte Waldbrandgefahr. Wer in diesen Tagen spazieren geht, sollte also achtsam sein. Am Karsamstag war es zu einem zweiten Brand einer Freifläche gekommen - zwischen Grucking und Reichenkirchen.

ham