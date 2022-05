150 Jahre Feuerwehr Langenpreising: „Ein intakter und lebendiger Verein“

Von: Klaus Kuhn

Messinghelme aus dem Jahr 1832 samt den dazugehörigen Uniformen zeigte die Feuerwehr Langenpreising beim großem Festumzug am gestrigen Sonntag. © Klaus Kuhn

150 Jahre Feuerwehr Langenpreising: Das fünftägige Fest ging am Sonntag mit Gottesdienst und großem Festumzug zu Ende.

Langenpreising – Die Freiwillige Feuerwehr Langenpreising hat fünf Tage lang ein großes Jubiläumsfest gefeiert. Fast bis zuletzt hatte sie auch mächtig Glück mit dem Wetter und stets eine volle Festhalle.

Am Sonntag fand nun der offizielle Höhepunkt statt mit einer von Gregor Bartkowski und Richard Greul gehaltenen Messe, kurzen Ansprachen von Staatsministerin Ulrike Scharf, Schirmherr Landrat Martin Bayerstorfer, Bürgermeister Josef Straßer und der Vorsitzenden Natalie Kienmüller-Stadler. Im Zentrum der Reden standen Danksagungen an die Adresse der Feuerwehrleute. So gab es von Bürgermeister Straßer die Zusage, dass er immer ein offenes Ohr für die Belange der Feuerwehr haben werde.

Kreisbrandrat Willi Vogl wünschte der Wehr vor allem, dass sich immer genügend Freiwillige finden, was auch ein wesentliches Thema für Staatsministerin Scharf war, die sagte: „Das Feuerwehrwesen ist ein Pfeiler unserer Gesellschaft.“

Vorsitzende Kienmüller-Stadler wollte auch nicht viele Worte verlieren, sie verwies jedoch auf die 150 Seiten starke Chronik, die aus Anlass des Jubiläums heraus gegeben wurde. „Wichtig ist mir nur zu sagen, dass unser Verein ein intakter und lebendiger Verein ist.“ Sie zog auch eine erste Bilanz des Gründungsfestes: „Überwältigt sind wir von der Resonanz, und wir hoffen, dass alle unsere Gäste sich wohl bei uns fühlen.“

In der Tat: Beim Seniorentag am Freitag waren es rund 800 Besucher in der landwirtschaftlichen Halle von Max Myrt, an den ein besonderer Dank ging, dass man sie als Festhalle verwenden durfte.

Die großen Veranstaltungen in eben dieser Halle waren durchweg gut besucht, wie Kienmüller-Stadler im Gespräch mit der Heimatzeitung genauer wurde. Dabei kamen sie und der Festausschuss noch einmal richtig ins Schwitzen, fiel doch „DeSchoWieda“ kurzfristig krankheitsbedingt aus (wir berichteten). In Gesprächen mit der Agentur habe aber noch schnell Ersatz gefunden werden können: Der moderne Gstanzler Oimara und die Band d’BavaResi sprangen in die Bresche, und das zur Zufriedenheit aller. „Die Festhalle war gut voll, die Stimmung gut“, bilanzierte Kienmüller-Stadler.

Für den Abend mit Christine Eixenberger habe sie noch einiges zusammenschreiben müssen, damit die Kabarettistin auf die einzelnen prominenten Gäste auch habe eingehen können, ließ die Vorsitzende durchblicken. Sie selbst bekam bei diesem Fest eine Auszeichnung: Die Oberlöschmeisterin erhielt das Bayerische Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber verliehen.

Am Sonntag nun waren 22 Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis nach Langenpreising gekommen. Zudem waren 16 Vereine aus dem Ort mit ihren Abordnungen zu Gast und sorgten für einen geradezu gewaltigen Rahmen. Dabei erhielten die Gastvereine ein Exemplar der Chronik, und hier wird auch jener ehemalige Mitarbeiter des Erdinger Anzeiger gewürdigt, dessen akribische Archivarbeit vieles erleichtert habe: Reiner Sebusch (†).

Beim Festumzug, der erst starten konnte, nachdem das obligatorische Erinnerungsfoto im Kasten war, wurden von der Feuerwehr Langenpreising auch die für den Anlass sauber polierten Messinghelme aus dem Jahr 1832 samt den dazugehörigen Uniformen gezeigt.

