150 Jahre Feuerwehr Langenpreising: So soll das Fest 2022 ausschauen

Die Freiwillige Feuerwehr Langenpreising hat einen fleißigen Festausschuss: Im kommenden Jahr wird die Wehr 150 Jahre alt, und das soll gefeiert werden. Der Ausschuss tagt bereits mit Online-Konferenzen und hat schon ein Festprogramm auf die Beine gestellt. Dass Corona bis dahin mitspielen muss, versteht sich von selbst.

Los gehen soll es am 25. Mai 2022 mit einem Heimatabend nach dem Einzug der Vereine. Tags darauf ist ein Oldtimertreffen mit Weißwurstfrühschoppen geplant. Am Abend soll es dann bayerische Popmusik mit Barbetrieb in einem eigenen Zelt geben. Am 27. Mai planen die Feuerwehrler einen Seniorennachmittag, und abends soll es dann gewissermaßen in Erinnerung an die legendären Zeltdisco-Partys früherer Jahre einen Disco-Abend geben, bei dem ein DJ auflegt. Auch dann ist das Zelt für die Bar wieder offen.

Kulturell wird es am 28. Mai: Die Feuerwehr hat Kabarettistin Christine Eixenberger mit der Band „3 Kritische“ verpflichten können. Der Sonntag, 29. Mai, wird dagegen ganz traditionell ablaufen: Weißwurstfrühstück, Kirchenzug, Festgottesdienst im Freien, Mittagessen in der Festhalle und zum Abschluss ein großer Festumzug durch das Dorf.

Vorsitzende Natalie Kienmüller-Stadler berichtet auf Nachfrage, dass die Feuerwehr Landrat Martin Bayerstorfer als Schirmherrn gewonnen hat. Auch einen Festwirt habe man schon: die Metzgerei Wernthaler aus Gündlkofen.

16 Mitglieder zählt der Festausschuss, er plant mit fast 1000 Sitzplätzen in der Festhalle. Dabei handelt es sich um eine landwirtschaftliche Halle an der Strecke Richtung Wartenberg. Die Vorsitzende teilt mit: „Der Festausschuss möchte gerne ein Fest für Jung und Alt – insbesondere für die Gemeindebürger – auf die Beine stellen.“ Sogar ein Logo gibt es bereits. Da die grobe Planung steht, geht der Festausschuss nun die Details an.

Klaus Kuhn