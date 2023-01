Feuerwehr Zustorf: Eine Systemhalle als Gerätehaus?

Von: Klaus Kuhn

Muster für Zustorf: Das neue Feuerwehrhaus in der Volkmannsdorferau überzeugte auch den Gemeinderat Langenpreising. Einstimmig fiel der Beschluss, in ähnlicher Weise zu bauen. © Klaus Kuhn

Die Entscheidung über die Bauweise beim neuen Feuerwehrgerätehaus im Langenpreisinger Ortsteil Zustorf ist gefallen.

Zustorf – Einstimmig entschied sich der Gemeinderat für eine Konstruktion, die bei der eigentlichen Fahrzeughalle eine Ausführung in Stahl, beim angebauten Teil für sanitäre Anlagen, Schulungsraum, Kommandantenbüro, Werkstatt und anderes mehr allerdings eine Holzbauweise vorsieht.

Gefallen ist diese Entscheidung nach einer Besichtigung eines solchen Gebäudes in der Nachbarschaft: Die Freiwillige Feuerwehr Volkmannsdorferau in der Gemeinde Wang im Kreis Freising hat genau ein solches Gebäude, und Kommandant Thomas Scheffler, der immer wieder Gruppen durch das Gebäude führt, hatte einen wohl überzeugenden Vortrag gehalten.

Hintergrund war, dass die ersten Entwürfe für den Neubau in Zustorf dem Gemeinderat allesamt deutlich zu teuer waren. So war man noch einmal auf die Suche nach einer glaubwürdigen und finanzierbaren Alternative gegangen. Tatsächlich ist der Neubau in der Volkmannsdorferau, der am 2. Juni 2019 eingeweiht werden konnte, mit rund 480 000 Euro erstaunlich günstig dafür, dass drei Einfahrten für Feuerwehrfahrzeuge realisiert werden konnten.

Errichtet hatte das Gebäude in der Volkmannsdorferau eine Firma, die sich sonst mit Industriehallen befasst: Es handelt sich um eine Systemhalle, an welche die auch für Zustorf geplanten weiteren Funktionen, darunter ein Jugendraum, integriert worden sind. Die Wandelemente der Gerätehalle sind in Sandwichbauweise ausgeführt, genau wie das Dach.

Das war nun etwas, was durchaus noch einen gewissen Diskussionsbedarf hervorrief, denn vor allem die Grünen fanden diese Bauweise aus Umweltschutzgründen problematisch. Überzeugend waren allerdings die Wärmedämmungswerte dieser Konstruktion. Thomas Scheffler hatte seinen Gästen deutlich machen können, dass eine Temperatur von 17 Grad auch im Winter problemlos zu halten sei. Das ist schon deshalb nicht unwichtig, weil wasserführende Fahrzeuge unbedingt frostfrei stehen müssen. Und wenn die Luft in den Pressluftflaschen für die Atemschutz-Geräteträger zu kalt wird, drohen ernste Gesundheitsschäden für die Einsatzkräfte.

Die Kameraden in der Volkmannsdorferau haben keine Wandregale andübeln können. Gleichwohl haben sie im rückwärtigen Bereich der Gerätehalle ein hohes Regal aufgestellt, in dem sie viele Ausrüstungsgegenstände unterbringen können. Auch das überzeugte Bürgermeister Josef Straßer (FWG) und die Gemeinderäte, die bei der Besichtigung dabei waren.

Bei der Ausschreibung sollen jetzt Nebenangebote ausdrücklich zugelassen werden. Möglicherweise kommt ja doch jemand, der eine Gerätehalle in Holzbauweise billiger anbietet als die Systembau-Firmen, die eine Stahlhalle hinstellen können. Mit der Kombination der Materialien hofft die Gemeinde Langenpreising, nicht zuletzt auch beim Thema Nachhaltigkeit ein Zeichen setzen zu können.