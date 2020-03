Feuerwehr Zustorf: Mehr als doppelt so viele Einsätze als im Vorjahr

2018 musste die Feuerwehr Zustorf zu neun Einsätzen ausrücken. 2019 waren es dann plötzlich 21. Bei der Jahreshauptversammlung analysierte Kommandant Bernhard Schwarzbözl die Gründe.

Zustorf – Die Einsatzbelastung der Freiwilligen Feuerwehr Zustorf ist dramatisch gestiegen: Zwölf Einsätze waren es 2017. Im Jahr darauf wurden die sie neunmal alarmiert. 2019 standen dagegen 21 Einsätze in den Protokollen. Das machte allein 363 Einsatzstunden für die Freiwilligen aus.

Erster Kommandant Bernhard Schwarzbözl brauchte für seinen Bericht in der Jahreshauptversammlung dementsprechend deutlich länger als gewöhnlich, musste er doch auch eine Erklärung für diesen Anstieg finden. Da war zum einen die Schneekatastrophe, zum anderen aber auch drei Mal ein Fehlalarm an einer Tankstelle, ausgelöst durch einen technischen Defekt der Brandmeldeanlage. Allerdings hat es auch eine Umstellung bei der Alarmierung gegeben: „Wir werden jetzt immer auch mit nach Wartenberg alarmiert.“

Fünf Einsätze im laufenden Jahr

Eine Trendwende bei der Einsatzbelastung zeichnet sich nach den Worten des Kommandanten nicht ab: Heuer seien es auch schon wieder fünf Einsätze gewesen, allen voran natürlich der Großbrand in Pesenlern. Hier zeige sich der Wert von sozialen Netzwerken, so die Erfahrung des Kommandanten. Über solche nämlich habe man frische Kräfte an die Einsatzstelle nachholen und erschöpfte Kameraden ablösen können.

Ganz neu war eine versehentliche Alarmierung auf die Autobahn, für die die Zustorfer nicht ausgerüstet und normalerweise auch nicht vorgesehen sind. Der Kommandant musste viel Zeit für die Klärung dieses Vorgangs aufwenden und gab Handlungsanweisungen für solche Fälle aus: Auch wenn im Einsatzstichwort die Autobahn genannt werde, sollten sich alle verfügbaren Kameraden umziehen. Denn es könne immer sein, dass die Zustorfer zur Unterstützung gebraucht werden.

38 Freiwillige bei der Feuerwehr

Bei einer solchen Einsatzbelastung tut Verstärkung gut: Die Jugendabteilung kann jetzt wieder auf sechs junge Aktive zurückgreifen, drei Kameraden traten in die aktive Mannschaft über oder stießen als Quereinsteiger dazu. Damit hat die Feuerwehr Zustorf 38 Freiwillige. Sie alle zusammen brachten es auf 2063 Dienststunden für die Allgemeinheit. Die Marke von 2000 Stunden wurde das erste Mal überschritten.

Die massive Einsatzbelastung rechtfertigten auch die großen Pläne für ein neues Feuerwehr-Gerätehaus. Es soll dort gebaut werden, wo noch der Pfarrhof steht – auch wenn sich dieser als ausgezeichnetes Übungsobjekt herausgestellt hat. Der Kommandant berichtete ausführlich über den aktuellen Stand der Planungen und darüber, dass bereits erste Beispiele besichtigt worden seien, um sich ein Bild davon zu machen, wie das in Zustorf einmal aussehen könnte.

Ehrungen und Auszeichnungen

Ehrungen gab es bei der Jahreshauptversammlung auch. Passives Mitglied Georg Kellerer wurde für seine 50-jährige Treue ausgezeichnet. Seit 25 Jahren aktiv dagegen sind Löschmeister Markus Kellerer und Hauptfeuerwehrmann Andreas Widl dabei.

+ Für ihr langjähriges Engagement zeichnete (v. l.) Kommandant Bernhard Schwarzbözl Markus Kellerer (25 Jahre), Matthias Brandl (47 Jahre) und Andreas Lidl (25 Jahre) aus. © Roland Albrecht

Kilian Hagl, Peter Schwab und Christoph Lintsche konnten zu Feuerwehrmännern ernannt werden. Neue Hauptfeuerwehrleute sind Matthias Beßler und Michael Hofmann. Die beiden wurden vom Kommandanten als mögliche Leistungsträger der Zukunft herausgestellt, sind sie doch nicht nur Jugendwarte, sondern jetzt auch Truppführer. Beide sind zum Gruppenführerlehrgang angemeldet, zusammen mit dem Kameraden Josef Buchner.

Nach 47 Jahren, geschätzten 500 Übungen und 250 Einsätzen schied Matthias Brandl nach Erreichen der Altersgrenze aus dem aktiven Dienst aus. Er erhielt nicht nur ein Geschenk, sondern auch anhaltenden Beifall.

Klaus Kuhn