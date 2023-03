75 Aktive können in Langenpreising ausrücken

Von: Klaus Kuhn

Urkunden gab es für die Geehrten (hinten, v. l.): Kommandant Ludwig Denk, Peter Furtner, Thomas Hofmair, Andreas Fellermeier, Maximilian Furtner, Maximilian Senftl, Manfred Kammerer, Wolfgang Koll und Vorsitzende Natalie Kienmüller-Stadler; (vorne, v. l.) Florian Pleiner, Kreisbrandmeister Thomas Metz, Bürgermeister Josef Straßer, Franz Buchner jun., Martin Bauer jun., Josef Brandhuber, Anton Beibl, Sascha Elsner, Anton Sellmeier und Georg Böck. © Klaus Kuhn

Die Feuerwehr Langenpreising meldet fast 5600 Einsatzstunden im vergangenen Jahr. 75 Aktive können dort ausrücken. Einige wurden in der Dienstversammlung geehrt.

Langenpreising – Die Freiwillige Feuerwehr Langenpreising hat im vergangenen Jahr 5594 Stunden Dienst für die Allgemeinheit geleistet. Davon entfielen 1901 auf Einsätze, darunter zwölf Brände. 85 Mal rückten die First Responder aus, deutlich mehr als im Vorjahr. Sieben Mal musste Kindern geholfen werden, was auffiel. Außerdem wurden 30 technische Hilfeleistungen, davon allein 18 auf der Autobahn, verzeichnet. Das wurde in der Dienstversammlung der Aktiven bekannt. Der Anstieg der Einsätze im Bereich technische Hilfeleistung war auch dem Unwetter in Moosburg geschuldet, wo die Langenpreisinger bei der Beseitigung der Schäden mithalfen.

555 Übungsstunden gingen in die Statistik ein, 1691 Stunden für überörtliche Fortbildung. Überhaupt war die Ausbildung der Aktiven ein Schwerpunkt. Die Kommandanten Ludwig Denk und Sascha Elsner lobten unter anderem die hohe Teilnahmebereitschaft an der modularen Ausbildung zum Truppführer. Es waren so viele, dass der Lehrgang ausschließlich mit eigenen Kräften gemacht werden konnte.

Auch verdiente Kameraden wurden geehrt. So sind Kreisbrandmeister Thomas Metz und Wolfgang Koll seit 30 Jahren aktiv, Franz Buchner, Martin Bauer und Manfred Kammerer seit 25 Jahren. Hier nahm Bürgermeister Josef Straßer die Ehrung vor.

Seit 20 Jahren verrichten Sascha Elsner und Vorsitzende Natalie Kienmüller-Stadler bei der Feuerwehr ihren Dienst. Maximilian Furtner, Thomas Hofmair, Peter Furtner, Andreas Fellermeier und Maximilian Senftl wurden für zehn Dienstjahre ausgezeichnet. Sie sind alle Vorbilder für Kjell Zwehn, der als Neuzugang begrüßt wurde.

Beförderungen gab es auch: Neue Löschmeister sind nach bestandenem Gruppenführerlehrgang Lukas Assig, Lukas Frohneberg, Robert Möbius und Ulrich Nitsche. Hauptfeuerwehrmann ist Florian Langolf. Zu Oberfeuerwehrmännern wurden Michael Neumeier und Niklas Pitsch befördert. Stefan Wurzer und Andreas Götz wurden zu Feuerwehrmännern ernannt.

Aktuell leisten 82 Feuerwehrleute in Langenpreising Dienst, darunter sechs Frauen. Die Jugendfeuerwehr hat acht Mitglieder. Fünf Neuaufnahmen waren hier zu verzeichnen, drei werden heuer in die aktive Mannschaft überstellt. Johanna Metz unterstützt nun Jugendleiter Martin Brasche.

75 Aktive könnten in Langenpreising ausrücken, für Denk „eine satte Zahl“. Der Kommandant freute sich auch, dass er keinen Unfallbericht hatte schreiben müssen. Schlimm war aber, dass die Feuerwehr in fünf Fällen nicht mehr habe helfen können. In seinem Grußwort kritisierte Bürgermeister Straßer die Angriffe auf Feuerwehrleute im Einsatz. Diese Entwicklung sei „sauschlecht“. Der designierte Kreisbrandrat Florian Pleiner sah „eine hervorragende Mischung aus Jung und älteren Kräften.“ KLAUS KUHN