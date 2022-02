Mehrfamilienhäuser in Langenpreising: Ganz so günstig geht’s dann doch nicht

Die Gemeinde Langenpreising geht an die Ausschreibung des geplanten Mehrfamilienhauses im Neubaugebiet Thenner-See-Straße. Was alles angedacht ist, wird nicht so ganz einfach.

Langenpreising – Der Komplex besteht aus zwei Gebäuden, die erstens auf einem Grundstück stehen und gemeinsam veräußert werden sowie zweitens über eine gemeinsame Tiefgarage verfügen sollen. Bürgermeister Josef Straßer (FWG) geht auf Nachfrage davon aus, dass die beiden Teile je zehn bis zwölf Wohneinheiten haben werden.

Die Gemeinde besitzt den Baugrund, den es jetzt an den Bieter zu veräußern gilt, der das dem Gemeinderat schlüssigste Konzept vorlegt. Der Kriterienkatalog dafür steht jetzt. „Des wird ned schee“, orakelte Straßer am Dienstag im Gemeinderat allerdings angesichts der Komplexität dessen, was das Gremium sich da vorgenommen hat. Als dann auch noch Bernhard Lanzinger (Grüne) die Möglichkeit an die Wand malte, dass es 30 Bewerber werden könnten, bekamen es doch einige Ratsmitglieder etwas mit der Angst zu tun angesichts der nicht weniger als 13 Kriterien wie Wohnungsmix, Größe, Barrierefreiheit, Gemeinschaftsanlagen, Ökologie und Flächenverbrauch. Die Spielräume beim Wohnungsmix machen es derzeit schwierig, genauere Angaben über die Zahl der Wohneinheiten zu machen.

Als es im Rat zudem noch hieß, die Wohnungen sollten tunlichst auch für mittlere Einkommen erschwinglich bleiben, fürchtete Holger Scheiding (CSU) hier eher einen „Weihnachtswunsch.“ Auch Planer Franz Pezold musste zugeben, dass das sportlich sei, was sich die Gemeinde da vorgenommen habe. Vor allem bei der Preisgestaltung könnte es ihm zufolge eng werden, habe doch der Gemeinderat mit der bauplanungsrechtlichen Festschreibung einer Tiefgarage auch in dieser Richtung schon Pflöcke eingeschlagen.

Das Projekt soll jedenfalls umgesetzt werden, wie das am Schluss doch einstimmige Ratsvotum klarmachte. Das Mehrfamilienhaus ist Bürgerwille. Das Gebäude wird in jedem Fall recht dominant werden. Der Rat meldet darum auch Ansprüche an die Gestaltung an.

Die Planung – der Gemeinderat hatte extra den Bebauungsplan noch einmal geändert – ist das Ergebnis einer Umfrage auf Initiative Straßers, die ein eindeutiges Ergebnis gebracht hat: Geschosswohnungsbau statt Reihenhäuser (wir berichteten).

Ausdrücklich war der Wunsch im Gemeinderat, vor allem Einheimischen mit schmalerem Geldbeutel Wohneigentum zu ermöglichen. Konsequent enthält der Kriterienkatalog bei der Vergabe auch eine sogenannte Vorhaltezeit für Ortsansässige, die ab Verkaufsstart läuft. Der Rat bevorzugt aus gestalterischen und ökologischen Gründen die Variante mit der Tiefgarage. Nun können die Ausschreibungsunterlagen von der Verwaltung angegangen werden.

