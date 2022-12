Felix Zacherl verabschiedet sich als Gaujugendleiter

Von: Gabriele Gams

Stolz auf ihre Gewinne sind die Sieger der Wanderscheiben und der Mannschaftswertungen. © Gabriele Gams

Drei neue Gesichter gibt es nun im Team der Gaujugendleitung. Es beteiligten sich 181 Schützen beim Preisschießen der Jugend und Junioren.

Zustorf – Gut gefüllt war der Saal im Gasthaus Lintsche in Zustorf beim diesjährigen Gaujugendtag des Schützengaus Erding. Die Gau-Jugendkönige wurden bei der Siegerehrung des Gauschießens proklamiert. Seinen letzten Rechenschaftsbericht hielt Gaujugendleiter Felix Zacherl, der sich bei der anstehenden Neuwahl nicht mehr zur Wahl stellte. Neben ihm zogen sich auch Stefan Heidler und Adrian Gartner von ihren Ämtern als Jugendleiter zurück.

Es beteiligten sich 181 Schützen am Jugend-Preisschießen. Die Meistbeteiligung ging an Treu Bayern Kirchasch mit 19 Schützen vor Jennewein Mauggen und Germania Notzing (je 14 Schützen). Die Holmescheibe gewann mit 156,5 Teiler Treu Bayern Kirchasch vor Vilsquelle Hörgersdorf (335,4 T.) und St. Ulrich Pesenlern (358,8 T.). Die Wanderscheibe ging an Jennewein Mauggen (482,1 T.). Sie verwiesen Treu Bayern Kirchasch (605,7 T.) und Jennerwein Eicherloh (620,4 T.) auf die Plätze.

Zum vierten Mal wurde die Willi-von-Ehr-Gedächtnisscheibe ausgeschossen. Vorgegeben war ein 250,3 Teiler, der sich aus dem Geburtstag von Willi von Ehr ergab. Es gab zwei Sieger, da beide Schützen einen 250,4 Teiler aufweisen konnten: die Zwillingsbrüder Maximilian und Tobias Wisbacher von Jennerwein Eicherloh.

Die Mannschaftswertung der Schülerklasse entschied mit 554 Ringen Buchenlaub Buch für sich. Das beste Mannschaftsergebnis schoss mit 188 Ringen Buchs Sarah Spieleder. Die Wertung der Jugend/Junioren entschied Treu Bayern Kirchasch mit 861 Ringen für sich – vor Edelweiß Tading (858 R.) und Jennerwein Eicherloh (853 R.). Das Topergebnis erreichte mit herausragenden 297 Ringen Tadings Annika Wagner.

Zum Jubelschuss gratulierte der scheidende Gaujugendleiter Felix Zacherl Mathilda Kronseder. © Gabriele Gams

Mit einem 10,2 Teiler siegte Sophia Lehmer (Notzing) in der Schülerwertung vor Sarah Spieleder (Buch, 97 R.), Sophia Irl (Berglern, 13,6 T.), Alexandra Fink (Alt-Niederneuching 95 R.) und Sonia Spieleder (Buch, 18,6 T.). Mit dem besten Teiler des gesamten Schießens, einem 2,2 Teiler, gewann Finsings Benedikt Sedlmeir die Jugendklasse – vor Verena Hintermaier (Pesenlern, 97 R.) und Theresa Neglia (Tading, 25,4 T.).

In der Juniorenklasse fiel zweimal die Optimalserie von 100 Ringen – von Annika Wagner (Tading) und Maximilian Wisbacher (Eicherloh). Mit einem 5,8 Teiler entschied Simone Spötzl von Eichengrün Karlsdorf die Juniorenwertung für sich – vor Annika Wagner, Lena Lanzinger von Germania Grucking (12,0 T.) und Maximilian Wisbacher. Der Jubiäums-Jackpot-Schuss ging an Kirchaschs Mathilda Kronseder.

Gaujugendleitung 1. Gaujugendleiterin: Marieluise Eder, Falke Moosinning, 2. Gaujugendleiterin: Manuela Klobensteiner, Alt-Niederneuching, 1. Gaujugendsprecherin: Maria-Theresa Rosinger, Immergrün Thalheim, 2. Gaujugendsprecherin: Anna Niedermair, Germania Notzing, 1. Gaujugendsprecher: Florian Beck, Jennerwein Eicherloh, 2. Gaujugendsprecher: Benedikt Sedlmeir, Hubertus Finsing

Neu gewählt wurde die Gaujugendleitung (v. l.): Anna Niedermair, Marieluise Eder, Florian Beck, Manuela Klobensteiner, Maria-Theresa Rosinger und Benedikt Sedlmeir. © Gabriele Gams