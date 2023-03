Feuerwehr Langenpreising: Geduld und dicker Geldbeutel gefragt

Urkunden gab es für die Geehrten in der Jahreshauptversammlung (hinten, v. l.): Kommandant Ludwig Denk, Peter Furtner, Thomas Hofmair, Andreas Fellermeier, Maximilian Furtner, Maximilian Senftl, Manfred Kammerer, Wolfgang Koll und Vorsitzende Natalie Kienmüller-Stadler; (vorne, v. l.) Florian Pleiner, Kreisbrandmeister Thomas Metz, Bürgermeister Josef Straßer, Franz Buchner jun., Martin Bauer jun., Josef Brandhuber, Anton Beibl, Sascha Elsner, Anton Sellmeier und Georg Böck.

Wehr braucht neues Fahrzeug – Garage für mehr Kapazitäten

Von Klaus Kuhn schließen

Nicht nur die Feuerwehr Zustorf, sondern auch die Langenpreisinger Kameraden brauchen ein neues Fahrzeug, allerdings sind die noch nicht ganz so weit mit der Planung wie die Zustorfer. Der Gerätewagen Logistik aus dem Jahr 1995 muss ersetzt werden. Und zwar durch ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20), das mindestens 1600 Liter Wasser mitführen kann.

Langenpreising – Ein Fahrzeugausschuss unter dem Vorsitz von Kommandant Ludwig Denk ist gebildet worden. Ihm gehören auch Vize-Kommandant Sascha Elsner, Franz Buchner, Sebastian Scharl, Maximilian Senftl, Natalie Kienmüller-Stadler und Martin Obermaier an. Der Zuschussantrag ist nach dem Bericht des Kommandanten gestellt, die Ausschreibung wird von einem Fachbüro vorbereitet. „Ich hoffe, dass wir heuer noch dazu kommen“, so der Kommandant in der Generalversammlung, der zugleich die drastisch steigenden Preise für die Fahrzeuge bedauert.

Mit Angaben zur Investitionssumme hielten sich die Verantwortlichen im Gespräch mit der Heimatzeitung sehr zurück, aber die Gemeinde wird wohl von einem Betrag von grob einer halben Million Euro ausgehen müssen. Vier Unternehmen haben ihre Modelle bei der Feuerwehr vorgestellt. Die Entscheidung, welches Fahrgestell ausgeschrieben werden soll, soll demnächst fallen. „Wenn es gut läuft, haben wir in drei bis vier Jahren das Fahrzeug dastehen“, prognostizierte Denk. Schneller gehe es wirklich nicht. Allein die reine Lieferzeit betrage zweieinhalb Jahre.

„Die einzige Beruhigung ist, dass man für die Bürger auch einen Wert geschaffen hat“, sagte der designierte Kreisbrandrat Florian Pleiner in seinem Grußwort über die zu erwartenden Kosten.

Die Feuerwehr muss aber noch weiter investieren: Eine Fertiggarage soll aufgestellt werden, weil auch das Gerätehaus langsam zu klein wird. Dazu muss ein Gerätesatz für technische Hilfeleistung sein, aber eben auch wie berichtet ein Notstromaggregat für das Gerätehaus.

Das Boot braucht einen Außenbordmotor. Und die digitale Alarmierung kommt, alle sollen Funkwecker bekommen. Das alles steht auf der Aufgabenliste des Kommandanten.