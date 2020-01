Gemeinderat Langenpreising: Ärger über parkende Lastwagen

Der ruhende Verkehr in Langenpreising wurde unversehens im Gemeinderat zum Thema. Losgetreten hatte die kurze, aber intensive Debatte Josef Buchner (FW Zustorf).

Langenpreising – Der ruhende Verkehr in Langenpreising wurde unversehens im Gemeinderat zum Thema. Losgetreten hatte die kurze, aber intensive Debatte Josef Buchner (FW Zustorf).

Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ monierte er, dass vor der örtlichen Schule Lastwagen abgestellt würden. Dafür sei der Parkstreifen aber nicht gedacht. Damit war die Debatte um Überwachungsmöglichkeiten eröffnet. Natalie Kienmüller-Stadler (FW Langenpreising) meinte zwar, dass man gerade vor der Schule mit einer Parkscheibe arbeiten könne, warnte aber: „Wir sind ein zahnloser Tiger, wenn wir es nicht schaffen, das zu überwachen.“

Halteverbotsschilder vor Schule werden ignoriert

Nun ist die Gemeinde vor Monaten bereits tätig geworden, und zwar bei der kommunalen Verkehrsüberwachung. Bloß mussten die Gemeinderäte feststellen, dass sich hier nicht allzu viel tut. Stephan Hoynatzky (CSU) fragte nach dem Sachstand und erinnerte daran, dass der Gemeinderat ausdrücklich gewünscht habe, dass auch nach Feierabend kontrolliert werde. Eine Vollzugsmeldung diesbezüglich konnte Bürgermeister Peter Deimel nicht liefern. Das führte zu erheblichem Verdruss.

Hans Kaspera (SPD) berichtete von mehreren Fällen in den Siedlungsbereichen, in denen derart wild geparkt werde, dass sogar Autos Schwierigkeiten hätten durchzukommen – von Fahrzeugen der Feuerwehr oder dem Rettungsdienst ganz abgesehen. Kaspera erntete lebhafte Zustimmung. Halteverbotsschilder etwa vor der Schule würden konsequent ignoriert, ergänzte Franz Neumüller (FW Langenpreising), der schon beobachtet hatte, dass ein Bus die für ihn vorgesehene Wendeplatte nicht habe nutzen können.

Autos parken auf der Straße statt in der Garage

Vier Jahre alte Beschlüsse des Gemeinderats zur Einrichtung von Halteverbotszonen, entsprechende Straßenmarkierungen und so weiter seien, wie Kienmüller-Stadler ergänzte, bis heute nicht umgesetzt. Wie sehr diese Beschlüsse in Vergessenheit geraten sind, musste sogar die Verwaltung einräumen. Kienmüller-Stadler, die mit konkreten Vorschlägen und einer zeichnerischen Darstellung gekommen war, wurde gebeten, bei der Suche nach den Beschlüssen behilflich zu sein. Deimel gab zu, noch nicht viel unternommen zu haben, und versprach, sich umgehend darum zu kümmern, dass auch in den Abendstunden der ruhende Verkehr überwacht werde.

Wie groß das Problem in Langenpreising ist, hatten dem Gemeinderat schon die Fachplaner bei den Überlegungen zum Gemeindeentwicklungsprogramm vor Augen geführt. Sie hatten ermittelt, dass so mancher baurechtlich festgelegte Stellplatz gar nicht als solcher genutzt wird, die Autos also auf der Straße stehen.

Vor allem wenn Schnee liegt lässt sich dieser Nachweis wunderbar führen, wenn keine Autospuren zur Garage führen. Und genau durch diese Beobachtung waren die Planer in Langenpreising zu ihrer Feststellung gekommen.

Klaus Kuhn