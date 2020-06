Gesperrte Staatsstraße 2331: Schleichverkehr in Zustorf nimmt nicht ab

Der Brückenneubau über die Sempt sorgt in Zustorf weiterhin für viel Verkehr. Am Dienstag soll das Thema nochmal im Gemeinderat behandelt werden.

Langenpreising – In seiner Sitzung am Dienstag ab 19 Uhr im Mehrzweckraum der Schule wird der Gemeinderat Langenpreising wieder das Thema Ortsdurchfahrt Zustorf behandeln. Die Befürchtungen von Josef Buchner (FW Zustorf), was den Schleichverkehr wegen der Sperrung der Staatsstraße nach Erding angeht, haben sich nämlich in vollem Umfang bestätigt.

Die Blechlawine rollt. Bürgermeister Josef Straßer (FWG) hatte umfassende Maßnahmen ergreifen lassen, um diese Ortsdurchfahrt so unattraktiv wie möglich zu machen. So wurde die bestehende Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer zeitlich unbefristet gemacht und auch eine Geschwindigkeits-Anzeigetafel aufgestellt. Würde die kommunale Verkehrsüberwachung hier blitzen, würde sie mit dem Schreiben von Verwarnungen und Bußgeldbescheiden nicht mehr fertig: Vier von fünf Fahrern halten sich nicht an die Regeln. Bei nicht wenigen müsste sogar ein Fahrverbot ausgesprochen werden, weil das Auto Geschwindigkeiten jenseits der Marke von 50 Stundenkilometern anzeigt.

Buchner kündigte nun für die Sitzung des Gemeinderats weitere Initiativen an. Der Gedanke des Bürgermeisters, die Strecke zum Zustorfer Weiher zu sperren und nur noch für Anlieger zu öffnen, sollte nach seiner Meinung jetzt zügig umgesetzt werden. Die Straße sei für diese Verkehrslasten ganz sicher nicht mehr geeignet. „Wir können die Daten des Geschwindigkeitsmessgerätes auch auslesen“, sagte er der Heimatzeigung weiter. „Ich bin dort auch schon überholt worden, weil ich nur 30 gefahren bin.“ Und dann müsse tatsächlich die kommunale Verkehrsüberwachung ran. Anders gehe es nicht. „Die Anordnung der 30 Stundenkilometer ist ja die Grundlage dazu.“

Klaus Kuhn