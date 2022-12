Glasfaser-Ärger in Langenpreising: „Vom Idealzustand noch weit weg“

Langenpreisinger ärgern sich – Unternehmen verweist auf Schaden – 20 Prozent am Netz

Die Versorgung mit Glasfaser in Langenpreising lässt weiter auf sich warten, zumindest für einen erheblichen Teil der Kunden, die zunehmend die Geduld verlieren und sich auch an unsere Zeitung wenden. 20 Prozent sind immerhin schon am Netz, Bürgermeister Josef Straßer bestätigt, dass es zumindest langsam vorangeht. Und das Unternehmen Deutsche Glasfaser verweist auf einen Faserschaden mit erheblichen Folgen.

Langenpreising – Die Firma aus Borken in Nordrhein-Westfalen macht ein weiter bestehendes technisches Problem in der Hauptzuleitung verantwortlich für die lange Wartezeit der Bürger. Einer von ihnen ist Sebastian Hafner, der unserer Zeitung berichtet, dass er aus seinem Internetvertrag schon wieder ausgestiegen sei. Er schimpft: „Ideal ist das alles nicht und einfach nur peinlich, dass wir hier mit Internet dritter Klasse leben müssen. In jedem Entwicklungsland läuft das besser.“ Hafner ist verzweifelt: „Ich lege mich fest und sage, dass hier in Langenpreising niemals Glasfaser-Internet funktionieren wird.“

Ganz so wild ist es aber nicht. Kurz vor Weihnachten hat Bürgermeister Straßer erfahren, dass die ersten Anschlüsse bereits funktionieren. Nach dem ganzen Ärger aber musste auch er zugeben: „Ich war davon ganz überrascht.“ Doch es gehe voran. Gleichwohl wollte Straßer im Gespräch mit unserer Zeitung festhalten: „Wir sind vom Idealzustand noch weit entfernt.“

Tatsächlich hätte das Netz im September schon stehen sollen, tat es aber wie berichtet aufgrund eines Leitungsschadens auf der Strecke nach Langenpreising nicht. Dann hieß es, dass es bis Weihnachten funktionieren solle. Tut es aber – größtenteils – auch nicht. Entsprechend sind nun erste Kunden aus ihren Verträgen zurückgetreten. Der Deutschen Glasfaser droht ein Imageverlust, ähnlich wie in Zorneding. Die Ebersberger Zeitung titelte am 7. Mai 2021: „Vorwurf: Deutsche Glasfaser spielt in Zorneding toter Mann“. Das ist die Erfahrung, die auch Straßer über Monate gemacht hat, was er wie berichtet mehrfach öffentlich gemacht hat. Der Unterschied: In Zorneding war es eine Eigentümergemeinschaft, der es so erging, in Langenpreising eben der Bürgermeister.

Und der war bekanntlich eben so sauer, dass er bei der Presse bereits das Wort „Anwalt“ in den Mund nahm und öffentlich in der Bürgerversammlung verkündete: „Da bin ich dann eben nicht mehr so freundlich gewesen.“ Wer die eigentlich besonnene Art des Gemeindechefs kennt, der weiß, dass das was heißen will.

Jetzt also laufen aber die Anschlussarbeiten. Herbert Spies, Pressesprecher der Deutschen Glasfaser, gab direkt nach den Weihnachtsfeiertagen die Information heraus, dass 20 Prozent der Kunden bereits am Netz seien, die übrigen kämen nach und nach dran. Der Faserschaden, der im September entdeckt worden sei, habe erst Ende November genau geortet werden können, teilte er am Dienstag mit. Sobald die Witterung das zulasse, werde nun der Schaden behoben.

„Die Deutsche Glasfaser bedauert, dass es hier Verstimmungen gibt“, betonte er, bat aber zugleich um Verständnis: „Der Aufbau eines Glasfasernetzes ist ein hochkomplexes Infrastrukturprojekt.“ Noch etwas war dem Pressesprecher wichtig: „Es soll nicht der Eindruck entstehen, dass nichts passiert.“