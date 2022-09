Göttliche Arbeit im Garten: 110 Jahre Obst- und Gartenbauverein Langenpreising

Von: Klaus Kuhn

Teilen

Den Festgottesdienst zum Jubiläumsfest zelebrierte Pfarrer Gregor Bartkowski in der Bogenhalle am Ortsrand von Langenpreising. © Klaus Kuhn

Anlässlich 110 Jahre Obst- und Gartenbauverein Langenpreising wurde in der Bogenhalle groß gefeiert.

Langenpreising – Der Obst- und Gartenbauverein Langenpreising hat am Samstag seinen 110. Geburtstag groß gefeiert. 292 Mitglieder hat der Verein aktuell. Die Bogenhalle bewährte sich einmal mehr als die größte Veranstaltungshalle in der Gemeinde. Die Sportschützen übernahmen die Bewirtung der Gäste. Sie boten rund 20 Freiwillige dazu auf und erhielten einen Extra-Beifall.

Die Strogentaler hatten auf der Bühne Platz genommen, Ministranten verteilten Zettel für den Gottesdienst mit Pfarrer Gregor Bartkowski. Und zwischen dem ganzen Gewusel – die Halle wurde gut voll – war Kater Sammy auf Samtpfoten unterwegs, griff überall Streicheleinheiten ab und war einfach nicht von der Teilnahme an der Feier abzuhalten.

Der Verein hatte ein großes Programm für diesen Abend zusammengestellt. Im Gottesdienst sprach Gregor Bartkowski über das Motiv von „Gott als Gärtner“ aus dem Buch Genesis. „Auch Gott will Neues schaffen“, sagte er, machte aber deutlich: „Die Menschen sind Teil der Schöpfung, nicht deren Herren.“ Daraus leitete er den Auftrag zur Bewahrung eben dieser Schöpfung ab. „Wir tun etwas Göttliches, wenn wir im Garten arbeiten“, so der Pfarrer, der in jedem Garten ein Hoffnungszeichen für das Paradies sah.

Stolz auf ihren Verein ist Vorsitzende Rosi Daschinger. © Klaus Kuhn

Bartkowski dankte dem Verein für die gute Zusammenarbeit mit der Pfarrei. Tatsächlich gab es eine Spende vom Verein: Beim Kräuterbuschenverkauf zu Mariä Himmelfahrt war ein ansehnlicher Betrag erwirtschaftet worden, der es dem Verein gestattete, 250 Euro für den Blumenschmuck in der Kirche bereitzustellen.

Die gleiche Summe soll dem Schulförderverein überwiesen werden, damit dieser in sozialen Härtefällen etwa bei Klassenfahrten tätig werden könne, wie Vorsitzende Rosi Daschinger der Heimatzeitung verriet. „Wir haben solche Härtefälle auch in Langenpreising, da ist das durchaus ein karikativer Zweck.“

Nach der Messe mussten erst mal alle Gäste etwas zu trinken bekommen, bevor Daschinger den offiziellen Teil beginnen konnte. Sie dankte zuerst der Vorstandschaft für die Mitarbeit bei der Vorbereitung. „Ich danke allen, die in der Vergangenheit Großes geleistet haben“, sagte sie, bevor sie ganz kurz nur auf die Geschichte des Vereins einging.

Im Herbst, kündigte sie an, werde es viele Blumenzwiebeln geben, die dann im Frühjahr aufgehen werden.

Bürgermeister Josef Straßer fasste sich ähnlich kurz: „Ich habe nicht die ganze Chronik auswendig gelernt“, meinte er launig. „Eines weiß ich sicher: Jeder hat sein Bestes gegeben, sonst hätte sich der Verein nicht so entwickelt.“ Er erinnerte an die wichtigen öffentlichen Leistungen des Vereins wie die Beratung der Bürger. „Ein Ehrenamt kann auch bereichernd sein“, warb er.

Kreisgeschäftsführer August Groh gratulierte im Namen des Kreisverbandes. „Ein Gartenbauverein ist konservativ“, sagte er und meinte damit die Übersetzung, die sich von lateinisch „conservare“ wie „bewahren“ ableitet. „Heute kommt man wieder zu den alten Apfelsorten“, nannte er als Beispiel. „Ein Gartenbauverein ist grün, lange bevor es die Grünen gab.“ Damit war der offizielle Teil auch schon vorbei. Später kam der „Aurer Jackl“ zur Unterhaltung der Gäste auf die Bühne.