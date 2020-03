Grüne: Toni Wollschläger hält in Langenpreising einiges für ausbaufähig

Eine vorausschauende Planung und Mitsprache: Das vermisst Anton Wollschläger in der Langenpreisinger Gemeindepolitik. Und er plädiert für eine „Streitkultur des Anstandes“.

Der Langenpreisinger Grünen-Bürgermeisterkandidat Toni Wollschläger stellte beim politischen Frühschoppen seiner Partei am Sonntag beim Oberwirt seine zentralen Themen vor. 15 Gäste waren dabei, darunter Grünen-MdL Johannes Becher.

Beim Gemeindeentwicklungskonzept kritisierte Wollschläger: „Wir haben viel zu wenig vorausschauend geplant.“ Er vermisse einen roten Faden und Überlegungen dazu, welche Kosten auf die Gemeinde zukommen. Das Neubaugebiet „Thenner-See-Straße“ ist aus seiner Sicht energietechnisch eine Fehlplanung. „Man hat wie in den 70er Jahren einen Plan gemacht, ein paar Kastl eingezeichnet und schaut, dass man die Grundstücke verkauft“, so Wollschläger. Unterstützung in dieser Frage erhielt er von Becher, der eine Wanderung durch den Landkreis Erding ankündigte – beginnend von seiner Heimatstadt Moosburg über Langenpreising bis ins Isental.

Dass noch kein einziges kommunales Dach mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet ist, nannten Wollschläger wie Becher wohlwollend „ausbaufähig“. Auch Bürgermeisterkandidat Josef Straßer (FW) hatte bei seiner Wahlkampf-Veranstaltung wenige Tage zuvor eingeräumt, dass hier mehr hätte getan werden sollen.

Einig waren sich Wollschläger und Becher auch beim Thema Transparenz. Becher ist Mitglied im Innenausschuss des Landtages und konnte berichten, dass nicht nur Wollschläger das Problem hat. Er hatte in Langenpreising bekanntlich die nichtöffentlich geführte Debatte über eine Bauvoranfrage des Logistikers DHL kritisiert. Was da passiert sei, verglich er mit dem Überfahren einer roten Ampel. „Leut’! Es gibt eine Bayerische Gemeindeordnung.“ Das Thema hätte nie und nimmer nur in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden dürfen.

Was die Arbeitsgruppen zur Dorferneuerung angeht, riet Becher den Langenpreisingern: „Wenn Beteiligung, dann ehrliche Beteiligung, wertschätzende Beteiligung, sonst führt das zu maximaler Frustration.“ Wollschläger hatte sich genau wegen dieser Dinge mit dem amtierenden Bürgermeister Deimel in die Haare gekriegt.

Wollschläger zog aber auch eine klare Grenze in der politischen Auseinandersetzung: „Wir müssen zu einer Streitkultur des Anstandes untereinander finden. Das ist unbedingte Voraussetzung für die Demokratie.“

Becher zitierte aus einer Untersuchung, wonach die AfD in Hamburg beinahe den Wiedereinzug in die Bürgerschafft verpasst hätte. Dies sei nicht daran gelegen, dass weniger sie gewählt hätten, sondern weil die Wahlbeteiligung gestiegen sei. „Also: Wählen gehen“, so Bechers Appell für den 15. März. (Klaus Kuhn)