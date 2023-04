Für Hochwasserschutz Straße in Langenpreising absenken: Kosten im Haushalt eingeplant

Von: Klaus Kuhn

Abgesenkt werden soll dieser Straßenabschnitt zwischen Steingrub und Schachtmühle in Langenpreising (Blickrichtung von Steingrub nach Schachtmühle). Dann bildet die Straße keinen Damm mehr und der Hochwasserschutz für die Ortsteile wird verbessert. © Klaus Kuhn

Die ersten Unterlagen und Pläne sind aus dem Jahr 2010. Jetzt soll tatsächlich konkret etwas zum Hochwasserschutz im Bereich der Ortsteile Steingrub und Schachtmühle in Langenpreising getan werden. Die Straße soll um 60 Zentimeter abgesenkt werden, und das auf einer Länge von 140 Metern. Bei dieser Gelegenheit soll die Straße auch auf eine einheitliche Breite von 3,3 Metern gebracht werden.

Langenpreising – In der Sitzung des Gemeinderats ging es darum, ob die dafür erforderlichen Mittel von 170 000 Euro in den Entwurf des Haushaltes eingearbeitet werden sollen oder nicht. In der Sitzung erhielt einer der Betroffenen, Markus Daschinger, das Wort und meinte unter anderem: „Pesenlern säuft nicht so stark ab wie wir.“ Die Hochwasserlagen würden sich immer weiter verschärfen. Aus der Dorfstrogen würden zehn Kubikmeter, aus dem Strogenkanal jedoch 50 ankommen.

Diese Wortmeldung blieb nicht ohne Wirkung. Schon bei der Planung des Autobahnzubringers war es um dieses Thema gegangen. Damals war es ausgeklammert worden, weil es sich um eine Gemeindeverbindungsstraße handelt, für die die Gemeinde zuständig ist. Die Absenkung der Straße beendet die sogenannte Dammwirkung der Straße mit der Folge, dass Hochwasser schneller ablaufen kann.

Bürgermeister Josef Straßer stellte einen Zusammenhang mit dem angelaufenen Projekt einer Dammerhöhung im Oberdorf entlang des Strogenkanals her. Diese werde dafür sorgen, dass mehr Wasser unten bei Steingrub ankomme. Darum müsse man jetzt nachziehen. Sein Stellvertreter Leo Melerowitz wünschte sich, dass weitere Maßnahmen wie etwa das Sauberhalten der Gräben drumherum und diverser Durchführungen unter die Straße hindurch ergriffen würden.

Auf Nachfrage aus dem Gremium, ob es auch Zuschüsse gebe, berichtete der Bürgermeister, dass entsprechende Anträge erst dann gestellt werden könnten, wenn eine konkrete Kostenberechnung vorliege. Selbstverständlich greife die Gemeinde ab, was sie könne, versprach er. Bei der Sitzung kam heraus, dass dem Gemeinderat ein großes Gutachten zu diesem Thema bis heute nicht vorgelegt worden ist. Bürgermeister Josef Straßer deutete an, dieses alsbald nachzuholen.

Schließlich votierte das Gremien einstimmig für die Bereitstellung der Mittel zur Straßenabsenkung im Haushalt 2023.