Innovative Langenpreisinger im TV

Vegane Snackballs gab’s in der Küche von Nici (l.) und Frank Schlechtweg (2. v. r.) für Moderatorin Sophia Dreyer und Kameramann Rudi Lachner. © Sylvia Stadler

Um Land und Leute zu porträtieren, ist der Fernsehsender München TV mit seinen „Heimatgschichtn“ jede Woche in einer anderen Stadt oder Gemeinde unterwegs – immer auf der Suche nach spannenden Geschichten, die das Leben schreibt. So nun auch in der Gemeinde Langenpreising. Noch bis zum morgigen Freitag laufen täglich um 19.45 Uhr die jeweils 15-minütigen Beiträge.

Langenpreising – Das Fernsehteam mit Moderatorin Sophia Dreyer und der aus Moosburg stammende Kameramann Rudi Lachner besuchten die Firma Leitsch Holzbau, die Foodbox-Hersteller Nici und Frank Schlechtweg, die Langenpreisinger Garnelenzüchter Crusta Nova sowie den 15-jährigen Youtuber Markus Pflügler und seinen Vater Robert Pflügler. Für die Sendung wählt die in Walpertskirchen geborene und nun in München beheimatete Moderatorin Dreyer den Ort und die jeweiligen Interviewpartner aus, führt die Gespräche und schneidet die Beiträge auch selbst.

Beim ersten Dreh drehte sich alles „rund ums Holz“. Die Firma Leitsch Haus, seit 1816 als Zimmerei bekannt, gibt es bereits in siebter Generation. „I bin scho ois kloaner Bua in der Werkstatt gstandn“, verriet der derzeitige Firmeninhaber und Interviewpartner Wolfgang Leitsch. Nach einer kurzen Vorstellung des Unternehmens, das inzwischen 30 Mitarbeiter beschäftigt, ging’s dann in die Produktionshalle, wo der komplette Herstellungsvorgang erklärt wurde. „Verarbeitet werden nur hochwertige Hölzer aus deutschsprachigem Raum“, betonte Leitsch. Neben Ein- und Mehrfamilienhäusern kommen sowohl Anbauten und Aufstockungen als auch Gewerbebauten zur Ausführung – ganz individuell nach den Wünschen der Kunden.

Nach so viel Holz ging’s dann ab in die Küche zu Nici und Frank Schlechtweg, um Ersterer bei der Herstellung von veganen Snackballs über die Schulter zu schauen. Auf ihrem Weg zur veganen Ernährung, den die Mutter einer 14 Monate alten Tochter aufgrund ihrer Autoimmunerkrankung einschlug, stießen die Schlechtwegs auf die „Whole Food Box“, eine rein vegane Box, „100 Prozent frei von tierischen Produkten, frei von raffiniertem Zucker, frei von weißem Mehl und frei von Zusatzstoffen“, die sie nunmehr schon seit 2019 erfolgreich vertreiben.

Bei ansonsten winterlichen Temperaturen wurde es dem TV-Team dann so richtig warm. 30 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 80 Prozent erwartete es bei Crusta Nova, wo die bayerische Garnele in der landbasierten Aquakultur im Langenpreisinger Gewerbegebiet gezüchtet wird. Wie Produktionsleiter Kristoffer Deininger verriet, tummeln sich rund 800 000 Garnelen in drei Altersstufen in den acht Salzwasserbecken. Garnelen bestehen überwiegend aus Muskeln. „Wenn dieser Muskel zuckt, dann hüpfen die Tierchen schon mal meterhoch aus dem Wasser“, meinte Deininger schmunzelnd. Deshalb sind weiße Netze an den Becken aufgespannt. Nach vier bis fünf Monaten haben sie ihre Erntegröße erreicht. Getötet werden die Garnelen mit Gleichstrom – die für sie schonendste Variante.

Vom tropischen Klima ging’s dann ans winterliche Sempt-Ufer nach Deutlmoos, wo man eine ganz besondere Baumart vorfindet: Paulownia, der am schnellsten wachsende Baum der Welt. Schon nach zwölf Jahren erreichen die Bäume in Europa eine Höhe von zwölf bis 15 Meter und einen Stammdurchmesser von 40 bis 45 Zentimeter. Da das Holz schwer entflammbar ist, wird es auch als Dämmmaterial mit Feuerschutz eingesetzt.

Der 15-jährige Youtuber Markus Pflügler, dessen Herz für die Landwirtschaft schlägt, tüftelt gerne an landwirtschaftlichen Geräten und veröffentlicht diese Beiträge dann in den sozialen Medien. Dort ist auch Moderatorin Dreyer auf den Realschüler, der im Herbst eine Ausbildung als Land- und Baumaschinenmechatroniker beginnen wird, aufmerksam geworden. Zusammen mit seinem Vater Robert hat er rund 30 Stück des Edelholzbaumes angepflanzt. Als gelernter Schreiner hat Robert Pflügler, der auf dem Berndlhof aufgewachsen ist, ein Faible für Holz. Seine neueste Kreation: ein achteckiger Brotkasten aus Zirbenholz.

Zu sehen gab und gibt es die TV-Beiträge nicht nur diese Woche im Fernsehen, sondern auch in der Mediathek.