„Das Internet ist ein absoluter Segen für uns“

Sie sind die Gewinner des Internets. Diese Unternehmer aus dem Landkreis machen ihren Umsatz fast ausschließlich im Netz – zum Teil rund um den Globus. Aber manchmal gibt es auch Missverständnisse mit den Kunden aus aller Welt.

Langenpreising/Kirchasch – Mit den indischen Geschäftskunden gibt es die meisten Missverständnisse, sagt Andreas Bergmeier (38) aus Langenpreising. Er betreibt die Online-Plattform „Dein Messestand“, wo Firmen ihren Messestand im Netz selbst planen können. Bergmeiers Büro ist in Moosburg, von dort aus vermittelt er Messestandbauer an seine Kunden aus aller Welt. Anfangs legen die Firmen das Budget für ihren Stand fest, aber: „Die Inder wollen am Ende immer noch feilschen“, sagt er und lacht: „Das ist ihre Mentalität.“

+ Messebau international: Andreas Bergmeier arbeitet mit Unternehmern aus der ganzen Welt zusammen – aber manchmal kommt es zu Verständigungsproblemen. © Anna Schwarz Ein Beispiel: Eine indische Firma will auf einer Berliner Messe ausstellen. Dafür planen die Geschäftsleute mit Bergmeiers Konfigurator im Netz ihren Traumstand, zum Beispiel für 20 000 Euro. Bergmeier vermittelt dann einen Messebauer, der den Stand schreinert. „Der Preis für den Stand bleibt aber.“ Das würden die Inder aber manchmal nicht einsehen: „Die wollen dann auf einmal nur noch 5000 oder 10 000 Euro zahlen“, aber: „Da muss man hartnäckig bleiben.“

Andreas Bergmeier hat sich vor zehn Jahren mit seinem Messestand-Geschäft im Internet selbstständig gemacht und hat Kunden aus deutschsprachigen Ländern, aber auch aus Amerika, China, Neuseeland und Australien. „Die Kommunikation läuft per Email und auf Englisch“, sagt er, vor vielen Jahren hat er eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, aber: „Das war mir einfach zu langweilig.“

Deshalb wechselte er als Quereinsteiger in eine Eventagentur und organisierte Firmenevents und Messeauftritte. Er begann damit Messestände mit einem 3-D-Programm am Computer zu zeichnen: „Und dann bin ich drauf gekommen, dass das mit den Messeständen ein Riesenmarkt im Internet ist.“ Er baute seine Homepage auf, inzwischen beschäftigt er sieben Mitarbeiter und sagt: „Es läuft ganz ordentlich.“

Online-Börse für Messebauer

Der Grund für seinen Erfolg? „Für die Messebauer, das sind meist kleine Handwerker-Firmen ist es schwer, auf dem großen Online-Markt gefunden zu werden.“ Und die internationalen Firmen wiederum suchen einen Messebauer vor Ort, in nächster Nähe der Messe, und nicht in ihrem Heimatland.

Bergmeier hat seine Nische gefunden und sagt: „Ich bin schon ein Freund der Digitalisierung.“ Denn im Netz könne jeder seine Ideen schnell umsetzen – ohne Ladenmiete zu zahlen oder Werbung zu schalten. Und trotzdem: „Ich merke schon, dass das Internet die Dinge wahnsinnig beschleunigt.“ Andererseits lernt er durch sein Online-Business auch ruhigere Mentalitäten kennen: „Die Australier und Neuseeländer sind sehr locker und entspannt, wenn man mit ihnen telefoniert, da kommt man schnell in eine private Unterhaltung.“ Bei den deutschen Kunden sei das anders: „Da geht’s meist nicht über den Businesstalk hinaus, bei uns ist das Arbeitsleben eben ein bisschen strenger.“

Raus aus dem langweiligen Job

Kirchasch - Sie saßen im Büro und haben sich nur noch geärgert. Und dann wollten Bernhard Schuster und Florian Tschepe (beide 38) aus Kirchasch etwas tun, was sie beide fasziniert. Irgendwas mit Fußball?! Online. Vor rund sieben Jahren eröffneten die beiden Hobby-Fußballer vom SC Kirchasch ihren Online-Shop TS Teamwear, wo sie Fußballtrikots, Schienbeinschoner und sogar Tore verkaufen – alles rund um den Vereinssport. „Das Internet ist für uns ein absoluter Segen: Ohne würde es bei uns nicht gehen“, sagt Schuster.

+ Ihren Bürojob aufgegeben haben (v.l.) Florian Tschepe und Bernhard Schuster für ihren Online-Shop. Sie haben aber auch ein Geschäft vor Ort. In den ersten drei Jahren hatten die Fußball-Freunde nur einen Online-Shop. Dann haben sie sich doch für einen echten Laden in Walpertskirchen entschlossen: „Die älteren Fußballer dankens uns“, sagt Schuster, denn: „Manche gehen lieber ins Geschäft und wollen von Online gar nichts wissen.“ Aber er sagt auch: „Für uns läuft das meiste Geschäft online, also bis zu 65 Prozent.“

Im Netz bestellen Vereine vor allem Trikotsätze, die Tschepe und Schuster dann beflocken. Eine Zeit lang hatten sie auch Fußballschuhe im Sortiment: „Aber da wurde viel zurückgeschickt“, sagt Schuster, der Online-Verkauf sei dort schwierig: „Weil die Größen bei den Herstellern unterschiedlich ausfallen.“

Deshalb stampften sie den Online-Schuhverkauf wieder ein. Auch Trainingsutensilien wie Hütchen oder Tore verkauften sich via Homepage eher schlecht: „Ein Tor hat bisher noch niemand online bestellt“, sagt Schuster: „Das kostet schon an die 1000 Euro, das trauen sich die meisten wahrscheinlich nicht online auszugeben.“

Trotzdem laufe der Onlinehandel gut und zwar so gut, dass Tschepe im vergangenen Jahr seinen Job als Vertriebler für Büroartikel an den Nagel gehängt hat. Heuer zog sein Kumpel Bernhard Schuster nach, obwohl der Geschäftsgewinn bisher nur für einen reicht: „Dieses Jahr zehre ich noch von meinem Ersparten“, sagt er.

Der neue Plan: In den nächsten Monaten wollen die beiden Arbeitskleidung online verkaufen und hoffen auf mehr Gewinn, sagt Schuster: „Da ist es ja ziemlich egal, was die Kleidung kostet.“