Langenpreising: Jeder Zehnte fährt zu schnell

Von: Klaus Kuhn

An der Thenner-See-Straße in Langenpreising wurden so einige Verkehrsteilnehmer geblitzt (Symbolbild). © presseportal.de

Langenpreisings Vize-Bürgermeister Leo Melerowitz (CSU) hat einen Volltreffer gelandet. Seine Anregung, Verkehrszählungen und Geschwindigkeitsmessungen an der Thenner-See-Straße durchzuführen, hat ein Ergebnis gebracht, das selbst Bürgermeister Josef Straßer erschreckt hat.

Langenpreising – In zehn Tagen wurden dort 1859 Fahrzeuge gezählt, von denen über zehn Prozent teilweise deutlich zu schnell unterwegs waren. Straßers Kommentar in der Gemeinderatssitzung am Dienstag: „Da müssen wir reagieren, das können wir nicht lassen.“

Eine an der Deutlmooser Straße durchgeführte Messung fiel dagegen unkritisch aus. Die Beanstandungsquote blieb im Rahmen, die Verkehrsdichte ebenfalls. Dazu hatte der Bürgermeister etwas Lustiges zu berichten: Kinder hätten sich einen Spaß daraus gemacht, das Messgerät zu testen. Weil aber jede Kinder-Durchfahrt mitgezählt wurde, gab es in der einen Richtung 379, in der anderen aber gar 577 Verkehrsbewegungen. Straßer: „Ich hab erst auch nicht gewusst, wo die herkommen.“ Der Gemeinderat reagierte amüsiert.

Was allerdings mit der Thenner-See-Straße passieren soll, ist weniger lustig und wird das Gremium noch beschäftigen. Der Ärger war auch deswegen groß, weil eigentlich niemand dort durchfahren dürfte. Auch das wurde im Rat angesprochen.

Feuerwehr und Bauhof erhielten in der Sitzung derweil großes Lob sowohl von Straßer als auch von Melerowitz. „Die waren stundenlang unterwegs“, kommentierte der Rathaus-Vize die Einsätze der Feuerwehr nach dem Sturm. Es sei enorm viel aufzuräumen gewesen. Straßer ergänzte, dass ein Mitarbeiter des Bauhofs sogar seinen Urlaub abgebrochen habe, um mitzuhelfen. Im Ort sind nach wie vor die Stellen sichtbar, wo nach dem Sturm aufgeräumt werden musste.