Alleine und im Team ist der Feuerwehrnachwuchs stark

Für die Jugendfeuerwehren im Norden des Landkreises war es ein großer Tag: 21 Nachwuchskräfte aus Langenpreising, Zustorf und Maria Thalheim waren in Langenpreising angetreten, um sich der Prüfung für die Jugendflamme in drei Stufen zu unterziehen.

Langenpreising – Für die diversen Stufen waren unterschiedliche Aufgaben zu absolvieren. In Stufe eins war ein Notruf abzusetzen, ein Oberflurhydrant in Betrieb zu nehmen, die ersten noch einfachen Knoten und Stiche vorzuführen.

In Stufe zwei ging es um die Inbetriebnahme und den Gebrauch des Handfunksprechgeräts, die Unterscheidung verschiedener Brandklassen, Fahrzeugkunde sowie weitere Knoten und Stiche. In Stufe drei war das korrekte Zusammenkuppeln von Saugschläuchen das Thema, Erste Hilfe und Fragen aus dem Umweltbereich.

Kreisjugendwart Martin Kowalski freute sich sehr, dass sich mehrere Jugendfeuerwehren zusammengeschlossen hatten, um diese Prüfungen abzulegen. Das entlaste den Terminkalender der Kreisjugendfeuerwehrführung und diene der Kameradschaftspflege. Sein Dank ging an die Feuerwehr Langenpreising als Gastgeber. Deren Vorsitzende Natalie Kienmüller-Stadler verschwand dann sehr schnell in der Stube, um die Verpflegung für die jungen Feuerwehrleute vorzubereiten.

Die Prüfung selbst lief mit sehr viel Ruhe ab. Das Kuppeln der Saugschläuche ging nicht, wie etwa bei der Leistungsprüfung der Aktiven, auf Zeit. Kowalski: „Hier geht es um Genauigkeit.“

Bestanden haben alle 21. Es ist freilich nichts so gut, dass es nicht verbessert werden könnte. Und so gab es unter anderem von Kowalski den einen oder anderen Tipp, wie sich die jungen Feuerwehrkameraden bei der Aufgabe leichter tun. Das Öffnen des Überflurhydranten war für eine ganz junge Kameradin überdies ein echtes Problem: So viel Kraft hatte sie doch noch nicht.

Ludwig Denk, Kommandant der Feuerwehr Langenpreising und hier in der Rolle des Schiedsrichters, griff helfend ein und bemerkte: „Bei der Feuerwehr muss man nichts alleine machen. Man darf sich helfen lassen.“ Interessant: Auch die ganz jungen in der Feuerwehr setzen schon ganz selbstverständlich den neuen Systemtrenner bei der Wasserentnahme ein. Wie berichtet, werden diese Geräte benutzt, um Rückfluss von Wasser in das öffentliche Leitungsnetz zu verhindern.

Die Organisation durch die Feuerwehr Langenpreising war derart gut, dass verschiedene Stationen gleichzeitig aufgebaut und abgearbeitet werden konnten. So blieb auch noch Zeit für Kameradschaftspflege. KLAUS KUHN

Die Teilnehmer

Langenpreising: Stufe 1: Paul Mittermeier, Dominic Klapfenberger; Stufe 2: Leonardo Stirn, Vincent Rieck; Stufe 3: Marius Ihmt, Franziska Denk, Johanna Metz, Attila Atasoy, Kilian Werner.

Zustorf: Stufe 3: Theresa Loibl, Nadja Steiger, Kilian Hagl, Daniel Gumberger.

Maria Thalheim: Stufe 1: Mira Stulberger, Maria Grün, Elisabeth Grün; Stufe 2: Markus Käsmaier