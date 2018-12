Katzenjammer in Zustorf

Große Trauer um Muffin, Fibi, Bärli und Pumba: Was Angela Hanke in den vergangenen Monaten widerfahren ist, will kein Tierfreund erleben. Seit August sind vier Katzen der Zustorferin überfahren worden. Das kleinste Kätzchen, Fibi, war gerade mal sieben Monate alt.

Zustorf– Zehn Jahre wohnt Hanke nun schon an der Unteren Römerstraße an der Ortsausfahrt Richtung Langenpreising. Zuvor sei nie was passiert. Doch ein Wunder ist es für die 35-Jährige nicht, dass es nun anders ausschaut. „Obwohl sich die Strecke innerorts befindet, wird hier immer wieder gerast. Trotz Tempo 50, trotz der Gefahr, dass auch Kinder auf die Straße laufen könnten, wird hier ohne Rücksicht auf Verluste durchgebrettert“, beklagt sich Hanke.

Das Unheil nahm am 8. August seinen Lauf. Hanke erhielt einen Anruf von der Tierschutzorganisation Tasso. Ihr gechipter Muffin war aufgefunden worden, ein Auto war ihm über den Kopf gefahren. Der Vierbeiner musste beim Tierarzt eingeschläfert werden. Die kleine Fibi folgte ihrem Mitbewohner am 26. September in den Katzenhimmel. „Um elf Uhr nachts wurde ich von meiner Nachbarin rausgeklingelt. Beim Aufsammeln ist noch jemand vorbeigerast“, erinnert sich Hanke mit Grausen. Doch es sollte noch schlimmer kommen: Bärli und Pumba wurden am 25. November beziehungsweise 15. Dezember überfahren.

Dass nun in so kurzer Zeit vier Katzen umgekommen sind, findet Hanke „sehr merkwürdig“. Alle vier seien nachweislich von Autos erfasst worden. Die Sorge der Tierfreundin und ihres Ehemanns Enrico gilt freilich nicht nur den Vierbeinern, sondern auch den Kindern, die an der Straße unterwegs sein könnten. Die Hankes haben eine fünfjährige Tochter, die Lena heißt. „Da sorgt man sich auch“, sagt die Mutter, deren Kind aber dank eines Zauns geschützt sei.

Katzen lassen sich von einem solchen nicht aufhalten. Derzeit leben bei den Hankes noch drei Miezen: Emily, Mizzi und der gerade mal vier Monate alte Pushkin. Nach ihm werde man sich wohl keine Katze mehr anschaffen, meint Hanke. Die vergangenen Monate sind an ihr nicht spurlos vorübergegangen. „Vielleicht lieber mal einen Hund“, überlegt die Tierfreundin.

Und wie wäre es damit, künftig auf Hauskatzen umzusteigen, die das Haus nicht mehr verlassen dürfen? „Das könnte man schon machen“, findet Hanke. „Aber ich habe halt Katzen, die es gewohnt sind, rauszugehen. Da müsste ich komplett von vorne anfangen.“ Denn wenn sie sich neue Tiere anschaffen würde, würden diese ja mitbekommen, wie ihre vierbeinigen Mitbewohner durch die Katzenklappe ins Freie gelangen.

Die Erdinger Tierschutzjugend, der der Katzenjammer an der Unteren Römerstraße in Zustorf zu Ohren gekommen ist, appelliert an alle Autofahrer, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen, solange sie sich noch innerhalb einer Ortschaft befinden. „Gerade in der Ortsausgangsnähe, am Übergang zu Wiesen und Feldern, sind oft Haustiere – vor allem Katzen – unterwegs und werden dort häufig Verkehrsopfer“, schreibt Tanja Glasl von der Tierschutzjugend. „Wer schon vorzeitig ,auf die Tube drückt‘, kann in der Gefahrenzone meist nicht mehr schnell genug reagieren und rechtzeitig bremsen.“

Die Hankes hoffen nun, dass dieser Appell zumindest in Zustorf angekommen ist. Damit Emily, Mizzi und der kleine Pushkin noch ein möglichst langes Katzenleben vor sich haben.