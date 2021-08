Langenpreisinger Haushalt: Kein Überschuss, keine Kredite, aber Tilgung

Gemeinde rechnet erst ab 2023 wieder mit schwarzen Zahlen – Hohe Ausgaben für Grundstücke

Von Mayls Majurani schließen

Der Haushalt der Gemeinde Langenpreising für 2021 steht. Es gab keine Debatte mehr im Gemeinderat über das Zahlenwerk.

Langenpreising – Der Haushalt der Gemeinde Langenpreising für 2021 steht. Es gab keine Debatte mehr im Gemeinderat über das Zahlenwerk, bei dem die wichtigste Zahl wohl eine Null ist. Sie steht bei Kreditaufnahmen in der Haushaltssatzung.

Das Volumen des Verwaltungshaushalts liegt bei 10,502 Millionen Euro, das sind 3,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Vermögenshaushalt hat ein Volumen von 5,076 Millionen Euro, von denen die höchsten Ausgaben im Bereich der Grundstückskäufe stehen, vor allem für das Gewerbegebiet, das erweitert werden soll.

Ein Wermutstropfen ist die Tatsache, dass – wie in anderen Gemeinden auch – der Verwaltungshaushalt keinen Überschuss erwirtschaftet. Im Gegenteil: 245 150 Euro müssen vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt überwiesen werden. Die Tilgung laufender Kredite wird mit 146 300 Euro angegeben. In der Summe heißt das, dass dem Verwaltungshaushalt 391 450 Euro fehlen. Allerdings wird die Gemeinde aus Grundstücksverkäufen im Bereich „Thenner-See-Straße“ ihre Verschuldung reduzieren können.

Im Vorbericht ist vermerkt, dass im kommenden Jahr ein Kredit über 1,4 Millionen Euro fällig wird und zurückbezahlt werden kann. Überdies geht die Finanzverwaltung davon aus, dass der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Zustorf aus diesen Einnahmen wird finanziert werden können. Das Gleiche gilt für die Erweiterung des Kindergartens, für die die Planung angelaufen ist. Darüber hinaus hat wie berichtet der Gemeinderat erst in einer früheren Sitzung eine Anhebung der Grundsteuern beschlossen, die 2022 greifen wird und die Einnahmesituation des Verwaltungshaushalts verbessern kann.

Allerdings reicht das noch nicht für eine vollständige Beruhigung der Lage. Dem Vorbericht ist zu entnehmen, dass der für 2022 geplante Überschuss des Verwaltungshaushalts von 96 075 Euro nicht reichen wird, um die ordentlichen Tilgungen laufender Kredite abzudecken. Erst in den Folgejahren wird hier wieder mit schwarzen Zahlen gerechnet. Die Gemeinde Langenpreising steht bei den Banken mit aktuell 6,652 Millionen Euro in der Kreide, der Löwenanteil ist ein Darlehen über drei Millionen Euro, das durch einen Bausparvertrag abgelöst wird, in den die Gemeinde jährlich einzahlt, was als Sonderrücklage gebucht wird. Der Vertrag hat eine Laufzeit von zwölf Jahren, in denen keine Tilgungen vorgesehen sind.

Auch im kommenden Jahr ist keine Kreditaufnahme vorgesehen, wohl aber die genannte Tilgung. Die Rücklagen der Gemeinde werden durch Grundstücksverkäufe aufgestockt und sollen am Jahresende wieder bei knapp 1,8 Millionen Euro liegen. Die Gemeinde rechnet noch mit 350 000 Euro Zuschüssen für den 2019 abgeschlossenen Schulhausneubau.

Dass diese Mittel noch nicht vereinnahmt werden konnten, liegt dem Vorbericht zufolge daran, dass noch nicht alle Arbeiten, die im Rahmen der Gewährleistung erledigt werden sollten, durchgeführt sind. Das hat den endgültigen Verwendungsnachweis verzögert, der für die Zuschusszahlung Voraussetzung ist. klk