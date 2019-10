Ortsliste Gaden: Wurzer folgt auf Wurzer

Aufstellungsversammlung

Die Ortsliste Gaden geht mit Gemeinderätin Angela Fodermair-Hasenhündl in die Kommunalwahl 2020. Auf Platz zwei der Liste steht Umwelt-Unternehmer Wolfgang Wurzer. Sein Vater Franz Wurzer war nach sechs Wahlperioden nicht mehr angetreten. Die Ortsliste tritt mit zehn Bewerbern um Sitze im Gemeinderat Eitting an. Ein Bürgermeisterkandidat wurde in der Aufstellungsversammlung am Donnerstag nicht nominiert.