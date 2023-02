Am Strogenkanal: Kein Zugang zum Abwasser

Von: Klaus Kuhn

Komplizierte Abwasserentsorgung in diesem Bereich von Langenpreising: Der vorhandene Kanal auf Privatgrund ist dermaßen kaputt, dass er komplett ersetzt werden muss, dann aber auf öffentlichen Flächen. Alter Kanal wird verschlossen © Klaus Kuhn

Am Strogenkanal in Langenpreising verläuft der Abwasserkanal auf Privatgrund und ist schlecht zugänglich. Eine Wartung war dadurch lange nicht möglich. Jetzt muss der Kanal für 250 000 Euro erneuert werden.

Langenpreising – Der Abwasserkanal im Bereich „am Strogenkanal 3-35“ ist eine vergleichsweise abenteuerliche Sache. Das ist herausgekommen, nachdem die Gemeinde diesen Kanal hat untersuchen lassen. Er muss in Teilbereichen verschwenkt und neu gebaut werden.

Der Kanal liegt auf Privatgrund, was eine durchgängige Totalsanierung, wie sie jetzt erforderlich wird, praktisch unmöglich macht. Die Gemeinde hätte möglicherweise nicht einmal das Recht, an diesen Kanal heranzukommen, weil nach bisherigem Kenntnisstand nicht einmal Grunddienstbarkeiten eingetragen sind.

Eine Sanierung durch moderne Verfahren wie etwa so genannte Inliner, die praktisch einen Kanal im Kanal darstellen, scheiden wegen der Schwere der bereits festgestellten Schäden aus. Es kommt immer wieder zu Verstopfungen wegen Wurzeleinwuchs. In Teilbereichen liegt Gegengefälle vor, das heißt, dass das Abwasser in die entgegengesetzte Richtung fließt. Nicht einmal ein Spülwagen kann der Vorlage zufolge überall an den Kanal herankommen, sodass auch keine Wartung möglich ist.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat einen Neubau des Kanals – auf öffentlichen Flächen. Eine erste Kostenschätzung gibt es auch schon: Sie liegt bei einer Viertelmillion Euro.

Das Interesse der Bevölkerung an der Sitzung war vergleichsweise groß. Die Gäste, Anlieger, bekamen zu hören, dass auch sie werden in die Tasche greifen müssen. In diesem Bereich gibt es nicht einmal Revisionsschächte, die aber vom Anschlussnehmer bezahlt werden müssen.

Auch gibt es bereits eine erste Planung, wo die Kanäle verlaufen könnten. Interessant ist dabei, dass diese dann kürzer würden als der Bestand, sodass das, was jetzt umgesetzt werden kann, auch noch preisgünstiger würde als ein simpler Ersatz des bisherigen Kanals.

Im Haushalt für 2023 sind bisher noch keine Mittel für das Projekt vorgesehen, der Vorlage zufolge müssten sie nachträglich eingestellt werden. Die erste Kostenschätzung stammt aus der Verwaltung. Auf Nachfrage unserer Zeitung schätzte Bürgermeister Josef Straßer, dass nach Planung und Ausschreibung mit einer Realisierung der Baumaßnahme im kommenden Jahr gerechnet werden könne. Der vorhandene Kanal muss nach seinem Bericht nicht ausgebaut werden – aber selbstverständlich sorgfältig verschlossen werden.