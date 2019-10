Aufwendige Planung für zwei Häuser in Langenpreising

Zwei Wohnhäuser zu bauen klingt im Grunde recht einfach. Doch am Ortsausgang von Zustorf ist das mit viel Verwaltungsaufwand verbunden.

Langenpreising – Am Ortsausgang von Zustorf Richtung Berglern werden zwei Wohnhäuser errichtet. Um das tun zu können, muss aber ein kompletter Bebauungsplan mit allem, was das an Verwaltungsaufwand bedeutet, aufgestellt werden. Planer Franz Pezold berichtete im Gemeinderat, dass der Plan im Regelverfahren, also nicht im vereinfachten, aufgestellt werden müsse.

Entsprechend umfangreich war das Planwerk, das bereits Aussagen über die erforderlichen ökologischen Ausgleichsflächen macht. Diese haben es in sich, sind doch die Überreste einer Obstwiese betroffen, was den Ausgleichsbedarf in die Höhe treibt. Insgesamt werden für die zwei Häuser drei wenn auch vergleichsweise kleine Ausgleichsflächen erforderlich, die der Planer sehr abwechslungsreich gestaltet hat: Eine Obstwiese, eine Hecke als Ortsrandbegrünung, sowie im Bereich der Straße am Semptablass ein durchaus breiter Blühstreifen sind im Entwurf, der jetzt in die Behördenbeteiligung geht.

Müllwagen kann nicht reinfahren

Von der Ortsdurchfahrt her muss für eines der beiden Grundstücke ein privater Weg zur Erschließung angelegt werden. Laut Planentwurf bleibt dieser in Privatbesitz, wird aber weniger als 80 Meter lang, was wichtig ist, wenn es um die Feuerwehrzufahrt geht. Pezold hat die Zufahrt so breit geplant, dass ein Rettungswagen zufahren kann, die Müllabfuhr jedoch nicht. Müll müsse an die Straße gebracht werden. An der Einmündung hat der Planer Sichtdreiecke vorgesehen.

Die übrigen Festsetzungen orientieren sich, was die Dichte der Bebauung und die sonstigen Bestimmungen angeht, an dem neuen Bebauungsplan an der Thenner-See-Straße, für den in den kommenden Wochen die Erschließungsarbeiten anlaufen. Vom Rat gab es einstimmig Grünes Licht.

Für die Bauherren wird das Ganze nicht ganz billig: Sie haben bereits erklärt, die Kosten für die Planung der Gemeinde zu erstatten.

Klaus Kuhn