Baischweiher ist fertig für die Saison

Die ersten Sandburgen wurden schon gebaut am Baischweiher. Die Saison darf starten – die Badeinsel im Hintergrund ist schon zu Wasser gelassen.

Von Klaus Kuhn schließen

Der Baischweiher ist bereit für warme Temperaturen: Die Wasserwacht hat die Badeinsel wieder an alter Stelle montiert. Außerdem wurden eine neue Notrufsäule und Infotafeln in Betrieb genommen.

Langenpreising – Die Wasserwacht in Langenpreising hat dieser Tage die Badeinsel im Baischweiher zu Wasser gelassen und am Grund verankert. Die Plattform hat noch die alte Größe, und sie ist auch wieder an der bekannten Stelle. Eine Verlagerung, wie sie im Gemeinderat schon einmal angedeutet worden war, hat noch nicht stattgefunden.

Für etliche Badegäste ist diese Information deshalb wichtig, weil sie beim Schwimmen im See ihre Kräfte nach der Entfernung zur Badeinsel einteilen, wie sowohl von der Wasserwacht als auch im Gemeinderat berichtet wurde.

Die Mitglieder des Ausschusses für Planen, Bauen, Umwelt, Energie und Verkehr erinnerten kürzlich in ihrer Sitzung an einen früheren Beschluss, wonach man sich im Herbst noch einmal mit der Situation am Badesee befassen wolle. Bürgermeister Josef Straßer wollte das davon abhängig machen, „ob wir dann noch Geld haben“, sagte er im Gremium. Wie berichtet, sieht es mit den Finanzen derzeit nicht besonders gut aus.

Auf jeden Fall sollen aber noch vor Beginn der eigentlichen Badesaison einige Verbesserungen im Bereich der Sicherheit beim Einstieg ins Wasser vorgenommen werden. Die Wasserwacht jedenfalls hat ihre Vorbereitungen auf die Saison bereits abgeschlossen. Das gilt auch für das Herrichten der Station. Installiert wurde eine Notrufsäule, die ihren Strom über eine Solarzelle bezieht. Auch die jetzt vorgeschriebenen Informationstafeln mit Warnhinweisen sind bereits aufgestellt.