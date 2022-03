Langenpreisings Haushalt macht wenig Freude

Teilen

Der Langenpreisinger Haushalt bereitet Kopfzerbrechen. Immerhin schrumpft der Schuldenberg. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Die Kämmerei ist, geht man nach der Lage in Langenpreising, augenblicklich der finstere Ort, von dem der Evangelist Matthäus im achten Kapitel überliefert: „Denn da wird sein Heulen und Zähneklappern.“ Kämmerin Tanja Göbl machte im Hauptausschuss jedenfalls kein glückliches Gesicht, als sie den Haushalt Seite für Seite durchging.

Langenpreising – Im zweiten Jahr in Folge gibt es keine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt, in dem die Investitionen stehen. „Das ist atypisch, das soll auch nicht so sein“, kommentierte Göbl, als der Ausschuss auf Seite 103 angekommen war, wo die Schicksalszahl steht – in diesem Fall eben eine Null. Immerhin ist das eine Verbesserung zum Vorjahr, als noch knapp 250 000 Euro vom Vermögenshaushalt zugeführt werden mussten, um den Verwaltungsetat auszugleichen. Nach der Sitzung meinte Göbl zur Heimatzeitung, dass nichts mehr habe gefunden werden können, um die Zahlen zu verbessern.

Diese Einschätzung entsprach dem Sitzungsverlauf: Der Ausschuss wirkte regelrecht schicksalsergeben. Es gab nicht einen Einsparungsvorschlag, aber auch keine Idee zur Einnahmesteigerung. Die Mitglieder blätterten Seite für Seite um, es gab die eine oder andere Nachfrage, und das war’s. Nach knapp zwei Stunden klappte Bürgermeister Josef Straßer die Akten zu und verkündete, dass in der April-Sitzung die Haushaltssatzung verabschiedet werden könne. Dann soll es auch genaue Zahlen wie das Gesamtvolumen des Etats geben. Bis dahin könnte sich, so Straßer, sogar noch eine weitere Verschlechterung ergeben, und zwar im Bereich der Personalkosten.

Dabei kann die Kämmerin mit dem unerfreulichen Zahlenwerk dennoch erhobenen Hauptes zur Rechtsaufsicht gehen. Die Gemeinde baut nämlich gewaltig Schulden ab. Als ordentliche Tilgung laufender Kredite stehen nicht weniger als 1,52 Millionen Euro im Haushalt. Streng nach den gesetzlichen Bestimmungen hätte das der Mindestüberschuss des Verwaltungshaushalts sein müssen. Auf Nachfrage machte die Kämmerin aber deutlich, dass das eine Sondersituation sei: Es werde ein Kredit fällig, und den könne die Gemeinde aus Grundstücksverkäufen zurückzahlen. Und die Ablösung fälliger Kredite sei nun mal keine Sondertilgung. Neue Kredite sind keine vorgesehen, so dass der Schuldenstand der Gemeinde tatsächlich um diesen ansehnlichen Betrag sinken wird.

Die Gewerbesteuereinnahmen hat Göbl mit 700 000 Euro angesetzt, das sind 50 000 weniger als im Ansatz des Vorjahres. Der Einkommensteueranteil beträgt 2,19 Millionen Euro, eine Steigerung um 100 000 Euro.

Der Haushalt enthält ein weiteres Ärgernis: 350 000 Euro fehlen in der Gemeindekasse. Sie sind für 2022 als Einnahme eingeplant. Es ist die letzte Zuschussrate des Freistaats für den Neubau der Grundschule, die am 5. Mai 2018 eingeweiht worden ist. So lange hat die Gemeinde diese ansehnliche Summe vorfinanzieren müssen.

10 000 Euro können aus dem Verwaltungshaushalt vorläufig gestrichen werden: Bei der Kirche in Hinterholzhausen dauert es noch etwas. Die Einrichtung einer Offenen Ganztagsschule (OGS) ist im Vorfeld schon abgeblasen worden: Bei nur sechs Anmeldungen ist eine OGS laut Straßer nicht darstellbar.

Klaus Kuhn