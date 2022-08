„Unkrautdruck“ in Kleingartenanlage: Gemeinde Langenpreising will neu verpachten

Wer hat Interesse? Ein paar Parzellen sind in dieser Kleingartenanlage in Langenpreising bald neu zu verpachten. Interessenten dürfen sich direkt an die Gemeinde wenden. © Kuhn

Langenpreising verpachtet am Damm zur Strogen Kleingärten. Doch der ein oder andere Bürger hat seinen Garten dort aufgegeben.

Langenpreising – Die Gemeinde Langenpeising verpachtet am Damm zur Strogen in der Nähe vom Malerwinkel Kleingärten, die auch recht rege genutzt werden. Allerdings gibt es auch den einen oder anderen Bürger, der seinen Garten dort aufgegeben hat. Eine Neuverpachtung gab es erst einmal nicht – mit der Folge, dass die Flächen zu verwildern beginnen. Die Gemeinde signalisiert bereits, handeln zu wollen.

Langenpreising ist mit dem Thema übrigens nicht allein, und dabei geht es um mehr als nur um ein optisches Problem. Es siedeln sich auch Pflanzen an, die kein Gartler wirklich haben möchte. Unkraut samt aus, und diese Samen kümmern sich nicht um Parzellengrenzen. Das ist das Thema auch in Wartenberg, wo eine Lösung bereits hat gefunden werden können, indem der Gartenbauverein einspringt. Sogar sogenannte Neophyten, die heimische Arten verdrängen, haben sich bereits angesiedelt.

Bei Interesse: Direkt an die Gemeinde wenden

Die Nutzerin eines Kleingartens, die ihren Namen nicht in der Zeitung sehen möchte, hat die Heimatzeitung auf die Problematik angesprochen. Bürgermeister Josef Straßer (FWG) bestätigt auf Nachfrage, dass zwei oder drei Parzellen in besagter Anlage neu verpachtet werden könnten, und das werde die Gemeinde auch tun. Wer Interesse habe, dürfe sich direkt an die Gemeinde wenden, so Straßer. Es werde auch demnächst eine entsprechende Veröffentlichung der Gemeinde zu dem Thema geben. Damit, ist Straßer überzeugt, lasse sich auch das Problem „Unkrautdruck“ lösen, bevor daraus echter Ärger entstehe. klk

