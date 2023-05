Langenpreisings Etat hat ein 320.000-Euro-Loch

Von: Klaus Kuhn

Tiefer in die Tasche greifen müssen Grundbesitzer und Gewerbetreibende in Langenpreising vermutlich bald.

Die Gemeinde Langenpreising muss ein 320 000-Euro-Loch im Etat stopfen und hat dafür Erhöhungen von Grund- und Gewerbesteuer ins Auge gefasst. Auch die Kindergartengebühren stehen vor der Erhöhung.

Langenpreising – Auch die Gemeinde Langenpreising kommt um eine drastische Erhöhung der Gemeindesteuer-Hebesätze nicht herum. Der Ausschuss für Planen, Bauen, Umwelt, Energie und Verkehr im Gemeinderat hat in einer intensiven Vorberatung keinen Ausweg gefunden. Es fehlen 320 000 Euro, um einen den gesetzlichen Bestimmungen entsprechenden Haushalt aufzustellen.

Die Verwaltung hatte gründlich vorgearbeitet und ausgerechnet, dass eine Anhebung der Grundsteuern von 340 auf 450 Prozent sowie der Gewerbesteuer von 350 auf ebenfalls 450 Prozent der Steuermessbeträge eine Mehreinnahme von 355 000 Euro in die Kasse bringen werde. Mit der Empfehlung für diese Anhebung wird nun Bürgermeister Josef Straßer (FWG) in die Beratung des Haushalts durch den Gemeinderat gehen.

Die Bauchschmerzen in Langenpreising sind aber anders als bei manch anderer Gemeinde in der Verwaltungsgemeinschaft, denn ein knappes Drittel des fehlenden Betrags ist einem ärgerlichen Umstand geschuldet: Die katholische Kirche hatte ein Jahr lang die Abrechnung des Defizits beim Kindergarten nicht vorgelegt – das sind grob 100 000 Euro. Dritte Bürgermeisterin Natalie Kienmüller-Stadler (FWG) machte ihrem Zorn darüber Luft: „Das ist zu hinterfragen!“ Die Steuererhöhung hätte nicht so grob ausfallen müssen. In Langenpreising bleibe es möglich, die vorgeschriebene Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt von rund 100 000 Euro zu erwirtschaften. Diesbezüglich also gehe es anderen Gemeinden schlechter.

Kienmüller-Stadler erntete viel Verständnis für ihre Kritik. Wolfgang Leitsch (CSU) meinte, dass es wohl nicht ganz richtig sei, wenn sich die Gemeinde ausschließlich über diesen Weg saniere. Das führte zu einer intensiven Diskussion um die weiteren Einnahmen der Gemeinde.

Wahrscheinlich wird man – wie in Wartenberg bereits geschehen – auch in Langenpreising die Kindergartengebühren anpassen müssen. In der Diskussion sind derzeit zwölf Prozent Erhöhung. Außerdem holt die Gemeinde eine andere uralte Debatte ein: Die Friedhofsgebühren hatten schon einmal zu einer erheblichen Diskussion zwischen der Kommune und der Rechtsaufsichtsbehörde geführt. Bürgermeister Straßer kündigte an, dass dieses Thema schon im Juni auf die Tagesordnung kommen werde, wenn für die nächsten drei Jahre die Gebühren kalkuliert werden müssen.

Dass der Haushalt in Langenpreising nur ein vergleichsweise kleines Defizit verzeichnet, ist einer intensiven Vorbereitung durch die drei Bürgermeister zu verdanken. Sie haben bereits vor der Ausschusssitzung alle Zuschüsse und anderen freiwilligen Leistungen und Budgets pauschal um 20 Prozent gekürzt. Daran wollte in der Sitzung auch niemand mehr rütteln.

Der Entwurf des Haushalts, über den nun der Gemeinderat entscheiden wird, enthält eine Kreditermächtigung von etwas über 1,5 Millionen Euro, von denen 1 Million allerdings reine Umschuldungen sind. Die Verwaltung teilte in diesem Zusammenhang mit, dass einige Darlehen der Gemeinde umgeschuldet und nun endfällig würden, also in voller Höhe am Ende der Laufzeit zu zahlen sind und nicht langsam getilgt werden.