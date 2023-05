Erste Frauen in der Böllerabteilung

Treue Mitglieder wurden geehrt (v. l.): Vorsitzender Martin Reitinger, Heidi Strohmaier, Michael Strohmaier, Melanie Strohmaier, Michaela Niedermair, Anna Niedermair, Maria Reitinger, Thomas Baumann, Josef Heilmeier, Günter Meier und Vize-Gauschützenmeister Manfred Dollmann. © Germania Notzing

Germania Notzing kürt auf der Jahreshauptversammlung seine neuen Schützenkönige. Außerdem wurden langjährige und verdiente Mitglieder geehrt.

Notzing – Die Germania-Schützen feierten ihre Jahreshauptversammlung samt Königsproklamation mit über 70 anwesenden Mitgliedern, informiert der Verein in einer Pressemitteilung. Wie Melanie Strohmaier schreibt, berichtete Vorsitzender Martin Reitinger von vielen Sport- und Gesellschaftsereignissen aus dem abgelaufenen Kalenderjahr. Kassierin Heidi Strohmaier habe trotz etlicher Investitionen in die Schießbekleidung der Jugend ein Plus in der Vereinskasse verzeichnen können.

Sportlicher Höhepunkt sei die Teilnahme der Schülermannschaft bei den Deutschen Meisterschaften gewesen. Sportleiter Erwin Niedermair habe sich in der Versammlung über die Topplatzierungen der Luftgewehrmannschaften im Rundenwettkampf gefreut. Sowohl die 1. Mannschaft als auch die Jugendmannschaft hätten die aktuelle Meisterschaft gewonnen und seien somit Tabellenerste. Böllerkommandant Wolfgang Melchner habe erfreut die ersten beiden weiblichen Mitglieder in der noch jungen Böllerabteilung des Schützenvereins begrüßt, berichtet Strohmaier.

Die neuen Majestäten in den verschiedenen Schützenklassen sind (v. l.) Erwin Niedermair, Pistolenkönig Werner Weindl, Martin Ettinger, Nina Kressierer, Jugendköinigin Sophia Lehmer, Sophie Bauer, Anna Niedermair, Gewehrkönig Werner Ippisch und Otto Hartkopf. © Germania Notzing

Langjährige und verdiente Mitglieder wurden geehrt. Michaela Niedermair wurde für ihre Dienste im Vorstand mit der Verdienstnadel des Bayerischen Sportschützenbunds (BSSB) ausgezeichnet. Die Jugendleiter Melanie und Michael Strohmaier erhielten die Silberne Gams. Das Gauehrenabzeichen in Bronze ging an Heidi Strohmaier und Maria Reitinger. Anna Niedermair wurde mit dem Protektor-Abzeichen des BSSB überrascht. Für zehnjährige Mitgliedschaft wurde Thomas Baumann geehrt. Bereits 40 Jahre dabei ist Günter Meier, Josef Heilmeier sogar schon 50 Jahre an.

Königsproklamation

Jugend: Sophia Lehmer (17 Teiler), Sophie Bauer (52 T.), Nina Kressierer (111 T.). Pistolenklasse: Werner Weindl (137 T.), Martin Ettinger, Erwin Niedermair. Luftgewehrklasse: Werner Ippisch (88 T.), Otto Hartkopf (119 T.), Anna Niedermair (141 T.). Parallel wurde im ein Preisschießen ausgetragen: Anna Niedermair (3 T.), Michael Strohmaier (24 T.), Sofia Eisenberger (41 T.). Jugendklasse: Emily Niedermair (6 T.), Lena Schleicher (14 T.), Sophia Lehmer (18 T.).