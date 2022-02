Langenpreising: Fahrzeugtrio für die Feuerwehren

Gemeinde muss einiges ersetzen – Ausrücken gefährdet? Entwarnung trotz langer Wartezeit

Die Gemeinde Langenpreising muss in den nächsten Jahren nicht weniger als drei Fahrzeuge für die Feuerwehren Langenpreising und Zustorf beschaffen.

Langenpreising – Um bei den bestehenden Lieferzeiten von bis zu drei Jahren überhaupt irgendwie zurande zu kommen, muss die Vorbereitung dieser Bestellung jetzt anlaufen. Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner Sitzung beschlossen, die Ausschreibung noch heuer anzusetzen. Im Raum steht eine Summe von 1,1 Millionen Euro.

Die Ausschreibung muss von einem Fachbüro vorbereitet werden, was allein mit 30 000 Euro zu Buche schlägt, die in den Haushalt 2022 eingestellt werden müssen. Das warf Fragen auf, ob das denn wirklich sein müsse. Und ja, muss es: Gemeinderat Ludwig Denk (FWG), jetzt ganz Feuerwehrkommandant, erinnerte an jenen Skandal, den es um illegale Preisabsprachen der Fahrzeughersteller untereinander gegeben hatte. „Da hat dann der Gesetzgeber gesagt, so geht das nicht weiter, da müssen jetzt Fachbüros für die Ausschreibung ran.“ Und die arbeiten nun mal nicht für Gotteslohn.

Denk verdrehte die Augen, als er an jene schönen Zeiten erinnerte, in denen eine Kommune einfach drei Angebote einholte und dann der günstigste Bieter den Zuschlag bekam. „Es tut weh, aber es geht nicht anders“, betonte er. Mit argem Bauchgrimmen hoben letztlich alle Räte den Arm bei der Abstimmung.

Bürgermeister Josef Straßer (FWG) hatte noch mehr Unangenehmes in diesem Zusammenhang zu berichten: „Die Farbe dürft ihr euch aussuchen“, umriss er den recht geringen Entscheidungsspielraum der Räte. Es gibt nämlich einen Feuerwehr-Bedarfsplan, und Straßer deutete an, dass nur das, was da auch drin steht, überhaupt förderfähig sei. Damit war die Beratung zu diesem Punkt entsprechend kurz.

Immerhin konnte dritte Bürgermeisterin Natalie Kienmüller-Stadler (FWG) auf Nachfrage von Bernhard Lanzinger (Grüne) beruhigen, dass selbst bei massiven Lieferverzögerungen die Feuerwehr uneingeschränkt ausrückfähig bleiben werde. „Natürlich kann man Totalschäden nie ganz ausschließen, man sieht ja die Bilder von den Unfällen, aber selbst dann wird es Lösungen geben“, meinte sie.

Vor allem die Feuerwehr Zustorf wird – das neue Gerätehaus ist bei Lieferung voraussichtlich fertig – eine echte Verstärkung erhalten: Das vorhandene Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W auf Iveco-Magirus-Fahrgestell wird 2024 durch ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) für rund 300 000 Euro ersetzt. Die Feuerwehr Langenpreising soll im gleichen Jahr mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF20) ausgerüstet und im Jahr drauf durch einen Versorgungs-Lkw (VLKW) verstärkt werden. Diese beiden Fahrzeuge ersetzen ein älteres Tanklöschfahrzeug und einen Mannschaftsbus, wie Straßer nach der Sitzung auf Nachfrage ergänzte. Insgesamt sollen grob geschätzt 1,1 Millionen Euro investiert werden.

Die Fahrzeuge werden aber durch den Freistaat Bayern bezuschusst. Hier stehen die Fördersummen schon fest: 53 900 Euro nach Zustorf, 119 000 Euro für das HLF20 und 40 700 Euro für den Versorgungs-Lkw. Die Kosten werden in der Finanzplanung 2024 und 2025 anfallen.