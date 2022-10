Freie Wähler Langenpreising: Kriterium Ausbildungsplätze

Von: Klaus Kuhn

Neuer Kassier ist Joseph Adelsberger (M.). Vorsitzende Natalie Kienmüller-Stadler und Bürgermeister Josef Straßer begrüßen das Vorstandsmitglied. © Klaus Kuhn

Die Freien Wähler Langenpreising betonen auf ihrer Hauptversammlung die Relevanz von Gewerbe. Sie wollen Lehrbetriebe bei der Grundstücksvergabe bevorzugen. Außerdem wurde ein neuer Kassier gewählt.

Langenpreising – Die Gemeinde Langenpreising ist, was Ausbildungsplätze angeht, sehr gut aufgestellt und dabei, diese Stellung auch auszubauen. Das wurde in der Hauptversammlung der Freien Wählergemeinschaft thematisiert.

Die Mitglieder wollten von Bürgermeister Josef Straßer wissen, wie es mit dem Gewerbegebiet weitergehen soll. Schließlich hat die Gemeinde das Verfahren zur Erweiterung auf den Weg gebracht. Straßer: „Wir werden da nächstes Jahr voll werden.“ Bei der Vergabe der Gewerbegrundstücke werde die Gemeinde allerdings Kriterien anlegen, die sich an der Arbeitsplatzdichte und an den Ausbildungsmöglichkeiten orientieren werden, so der Gemeindechef weiter. Er bleibe dabei, dass Logistiker nicht anzurufen brauchten. „Ich hab’ da welche gehabt, die wollten 250 000 Quadratmeter. Denen hab’ ich gesagt: ,Machen wir, aber dafür muss ich erst Langenpreising wegschieben.‘“

Vehemente Rückendeckung für seine Politik erhielt der Bürgermeister von der Vorsitzenden der Freien Wählergemeinschaft Natalie Kienmüller-Stadler. Sie listete gleich eine ganze Reihe von Langenpreisinger Unternehmen auf, die junge Leute ausbilden – eben auch im Gewerbegebiet Straßäcker, um das es hier ging. „Dann können die jungen Leute am Ort bleiben“, hob sie hervor.

In diesem Zusammenhang kam aber auch der engagierte Einsatz von Gemeinderat Franz Neumüller für den Erhalt der Raiffeisenbankfiliale zur Sprache. Die Filiale dürfe dann aber bitte nicht nur aus ein paar Automaten bestehen, betonte er. „Das wird immer kritischer“, warnte Neumüller angesichts der vielen Fusionen.

Dass das ganze Projekt eines Neubaus mit Bank an der Stelle des bestehenden Lagerhauses jetzt erst mal gestoppt wurde, wollte ihm gar nicht gefallen. Er hoffe, dass da bald was neues vorgelegt werde, sagte Neumüller.

Hier musste Bürgermeister Straßer aber noch um Geduld bitten: „Es gibt da ein neues Konzept, das ist aber noch nicht spruchreif“, sagte er und machte deutlich, dass er auch bei diesem Thema in ständigem Austausch mit der Raiffeisenbank stehe.

Zum Standortfaktor bei der Gewerbeansiedlung könnte auch der Strompreis werden. Langenpreising hat bekanntlich ein eigenes Unternehmen, und das kann sich nach dem Bericht des Bürgermeisters am Markt durchaus behaupten, zumal es mit selbst produziertem Strom aufwarten könne. Freilich werde auch Langenpreising von der allgemeinen Preisentwicklung am Strommarkt nicht verschont bleiben, Straßer deutete aber an, dass hier einiges abgefedert werden könne.

In ihrer Versammlung wählten die Freien Wähler einen neuen Kassier: Peter Deimel hatte aus gesundheitlichen Gründen sein Amt zur Verfügung gestellt. Joseph Adelsberger kandidierte und wurde einstimmig sowie ohne Debatte ins Amt gewählt. Vorsitzende Kienmüller-Stadler und ihr Stellvertreter Straßer freuten sich, dass der Vorstand so schnell wieder komplettiert werden konnte.

