Damit Hinterholzhausen nicht ausstirbt

Entwicklung der Ortschaft ist eine komplexe Angelegenheit – Erster Teilabschnitt kommt gut voran

Hinterholzhausen soll nicht aussterben. Die bauliche Entwicklung verlangt aber viel Hirnschmalz ab. Unter anderem dem Langenpreisinger Gemeinderat.

Langenpreising – Der Gemeinderat Langenpreising hat das komplexe Thema der baulichen Entwicklung im Ortsteil Hinterholzhausen einen Schritt vorangebracht. Für den ersten Teilabschnitt, in dem eine Glaserei aus der Dorfmitte aussiedeln möchte, wird jetzt nach einstimmigem Beschluss ein Bebauungsplan aufgestellt. In enger Abstimmung mit dem Planungsverband, der das Entwicklungskonzept erarbeitet hat, ist das der erste Schritt.

Der Bebauungsplan könnte, so Bürgermeister Josef Straßer (FWG), noch erweitert werden. In anderen Teilen von Hinterholzhausen könnte sowieso sehr rasch gebaut werden, da es sich um einen im Zusammenhang bebauten Bereich handelt. Hier würde dann Paragraf 34 des Baugesetzbuchs greifen.

In anderen Bereichen könnte nach den Vorstellungen des Planungsverbands mit planungsrechtlichen Instrumentarien wie einer Einbeziehungssatzung gearbeitet werden. Auch in zwei weiteren Teilen von Hinterholzhausen wird aus Sicht des Verbands ein Bebauungsplan erforderlich sein. Darüber hinaus erkennt er auch Möglichkeiten der Innenentwicklung, die schon aufgrund des Zwangs zum Flächensparen zu bevorzugen sei.

Um die verschiedenen, dann recht kleinen Bebauungspläne überhaupt realisieren zu können, muss auch der Flächennutzungsplan angepasst werden. Darauf macht der Planungsverband in der Vorlage an den Gemeinderat aufmerksam. Hintergrund ist, dass Bebauungspläne stets aus dem Flächennutzungsplan heraus zu entwickeln sind.

In der vorangegangenen Sitzung des Bauausschusses war eine Bauvoranfrage in dem Bereich, für den jetzt ein Bebauungsplan aufgestellt wird, noch einstimmig durchgefallen. Das Gremium war sich einig gewesen, dass nach Abschluss des Bauleitverfahrens der gleiche Antrag problemlos durchgehen würde. Noch aber war das eben Außenbereich. Der Antragsteller, so die einhellige Meinung im Ausschuss, war einfach zu früh dran.

Der Antrag zeigt aber sehr wohl, wie groß der Wunsch im Ort ist, endlich zu Baurecht zu kommen. Die Bemühungen um eine Entwicklung dieses Ortsteils laufen seit etlichen Jahren, sind aber immer wieder gescheitert, nicht zuletzt, weil es auch Klagen gegen die Absichten der Gemeinde gegeben hat.

In anderen Bereichen von Langenpreising schaut man mit Interesse auf die Entwicklung in Hinterholzhausen, hat Straßer doch schon mehrfach angedeutet, dass er das Vorgehen dort als Musterbeispiel ansieht. In Hinterholzhausen wurde mit dem Entwicklungskonzept begonnen, weil dort der Druck aus der Bevölkerung, Wohnraum für nachfolgende Generationen schaffen zu können, am größten ist. Mehrfach ist schon die Befürchtung geäußert worden, dieser Teil von Langenpreising könne aussterben. KLAUS KUHN