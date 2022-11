Kein Metzger? „Das will kein Mensch“ - Langenpreisinger Rat diskutiert Ausnahmen für den Einzelhandel

Von: Markus Schwarzkugler

Teilen

Der Grünstreifen im Westen des Gewerbegebiets Straßäcker war Gegenstand der Ratsdebatte, er wird nun schmäler. Insgesamt summieren sich die Baugrundstücke der Erweiterung auf 37 000 Quadratmeter Fläche. Im Süden ist der Bestand zu erkennen. © Grafik: Pezold/Foto: Schwarzkugler

Mächtig wachsen wird das Langenpreisinger Gewerbegebiet Straßäcker an der Staatsstraße 2082. Angesiedelt ist dort unter anderem die überregional bekannte Garnelenzucht von CrustaNova. Beträgt die Fläche des Bestandsgebiets inklusive privater Baugrundstücke aktuell 3,2 Hektar, wird sie sich mit der Erweiterung um 3,7 Hektar künftig mehr als verdoppelt haben.

Langenpreising – Nach einer öffentlichen Auslegungsrunde lag der städtebauliche Bebauungsplanentwurf jetzt wieder dem Gemeinderat vor. Der diskutierte vor allem die Themen Einzelhandel und Grünstreifen.

Architekt Franz Pezold aus Wartenberg stellte die Stellungnahmen der Behörden und ein paar Änderungen vor, die Wünsche der Bewerberfirmen berücksichtigen. Die Regierung von Oberbayern sieht die Ansiedlung eines kleinen Lebensmittelmarkts wegen der abgesetzten Lage am nordöstlichen Ortsrand kritisch. In Gewerbe- und Mischgebieten müsse man „unzulässige Einzelhandelsagglomerationen“ ausschließen. Das ist ein Ziel des Landesentwicklungsprogramms (LEP).

Die Gemeinde wollte sich ursprünglich die Ansiedlung eines Einzelhandels als Option vorbehalten, allerdings muss sie auch dem LEP Folge leisten, wie Pezold erklärte. Er hatte nun einen Kompromissvorschlag in der Tasche: Einzelhandel in weiten Teilen des Gebiets ausschließen, ihn aber vereinzelt auch zulassen – das Ganze also „nicht so strikt machen“. Ansonsten wäre der Bebauungsplan rechtswidrig, über die Zulässigkeit der Ausnahmen entscheide das Landratsamt.

Aktuell kein Bedarf für weiteren Einzelhandel neben Dorfladen

Ein Einzelhandel sei ohnehin eher theoretischer Natur, meinte Pezold mit Blick auf die zahlreichen Grundstücksinteressenten anderer Prägung. Hinsichtlich Einzelhandel „ist im Moment kein Druck da“, sagte auch Bürgermeister Josef Straßer (FWG Langenpreising) im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir haben die Garnelenzüchter schon da draußen, und wir haben einen Dorfladen, mit dem wir zufrieden sind.“

Auf der anderen Seite gab Vizebürgermeister Leo Melerowitz (CSU) zu bedenken: „Wir haben alle gegen die Fortschreibung des LEP gestimmt und sollten uns die Tür auch für einen größeren Betrieb offen halten.“ Wenn etwa der Metzger im Ort irgendwann mal aufhören sollte, dann bräuchten neue Interessenten (aus diesem Metier) im Gewerbegebiet „schon mal 1000 oder 1500 Quadratmeter. Warum muss man das aus dem Plan raustun?“, fragte Melerowitz kritisch. „Wir können nicht mal einen Getränkemarkt ansiedeln.“ Wenn man die Ausschließungen nicht mache, sei der Plan eben rechtswidrig, erklärte Pezold noch einmal. Und so wäre das ganze Unterfangen für die Grundstückskäufer eben ein recht unsicheres.

„Ich kann mit dem Kompromissvorschlag gut leben“, bekannte Anton Wollschläger (Grüne Bürgerliste). Zumal dieser „ja nicht alles ausschließt, was der Leo will.“

Dass mal ein Metzger nicht ansiedeln könne, „das will kein Mensch. Mit der Ausnahmeregelung kriegen wir das schon hin“, versuchte Straßer zu beschwichtigen.

Am Bebauungsplan wird seit einem Jahr gefeilt. Die Parzellen richten sich bereits nach den Wünschen der „Bewerber“, wie man die Firmen in diesem Stadium der Planung noch bezeichnen muss. Die Baugrundstücke umfassen insgesamt gut 37 000 Quadratmeter. Die mit Abstand größte Parzelle macht knapp 25 000 Quadratmeter aus – wer hier zum Zuge kommt, wird noch unter Verschluss gehalten –, die weiteren reichen von 500 bis 2000 Quadratmeter.

Grünstreifen wird schmäler

Im Westen zur Staatsstraße hin plant die Gemeinde einen Grünstreifen als Sichtschutz, ansonsten wäre irgendwann von Pfrombach aus eine große Reihe parkender Autos zu sehen. Rund sieben Meter breit sollte dieser Streifen werden, bestehend aus Bäumen, freiwachsender Buchenhecke, Krautsaum und Stauden. Da sich in der Zwischenzeit Bewerber nach weiteren Parkmöglichkeiten erkundigt haben, soll der Streifen nun ein gutes Stück schmaler werden, Autos zwischen Bäumen parken.

Das gefiel Josef Buchner (FWG Zustorf) gar nicht. Er beharrte auf den sieben Metern Breite, zudem störte ihn, dass Gebäude nun 14,50 Meter hoch werden könnten – zwei Meter mehr als zuvor geplant. „Klar wird da was rausragen, aber dafür ist es ja auch ein Gewerbegebiet“, hielt Straßer dagegen. Schon jetzt rage was heraus. Ihm zufolge wird der Grünbereich wasserdurchlässig gestaltet, nicht gepflastert. „Ich bin gegen die Änderung“, betonte Buchner noch einmal. Es ändere sich so ja auch der Wert des Grundstücks.

3. Bürgermeisterin Natalie Kienmüller-Stadler (FWG Langenpreising) hielt ein Plädoyer auf die Buchenhecke. „Unsere in der Arbeit ist 20 Jahre, da sind sogar Vögel drin.“ Den Übergang zwischen Natur und Gewerbe könne man so „seichter gestalten“.

„Ich kann mit dem Streifen leben, vielleicht kann man ja reden, ob man noch ein paar Parkplätze verlegt“, meinte Melerowitz abschließend. Der Bebauungsplan wird nun ein weiteres Mal ausgelegt.