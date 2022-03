Parkplatzproblem in Langenpreising – Ohne Strafe geht es nicht

Von: Klaus Kuhn

Wenn sich nicht bald an die Parkvorschriften gehalten wird, will Bürgermeister Straßer mit Strafzetteln durchgreifen (Symbolbild). © Fredrik von Erichsen/dpa

Die Unordnung beim Parken stört auch weiterhin den Langenpreisinger Gemeinderat. Bürgermeister Josef Straßer will nun härter durchgreifen.

Langenpreising – Die Geduld von Bürgermeister Josef Straßer (Freie Wähler) und dem Gemeinderat mit der Unordnung beim Parken im Gebiet „Östlich Strogenflutkanal I“ geht zu Ende. Erstmals nahm in der Sitzung des Gemeinderats am vergangenen Dienstag der Bürgermeister das Wort „Kommunale Verkehrsüberwachung“ in den Mund. Es werde noch mal einen öffentlichen Aufruf geben, sich an die Regeln zu halten, aber dann genüge es der Gemeinde endgültig.

Auf jeden Fall rückt das Thema „Fehlnutzung von Garagen“ auch wieder in den Mittelpunkt des Interesses. Franz Neumüller (FWG) hat aber noch mehr entdeckt: Anhänger, die monatelang auf öffentlichen Stellplätzen abgestellt werden. „Die stehen und stehen und stehen!“ Neumüller weiter: „Da sollte man auf die Leute zugehen. Irgendwann muss Schluss sein.“ Leo Melerowitz (CSU) erinnerte daran, dass es in der Verwaltungsgemeinschaft ein Ordnungsamt gebe, das man einschalten könne.

Trotz eingezeichneter Parkplätze immer noch unordentliche Parker

Die Gemeinde hatte bereits Parkplätze auf der Fahrbahn eingezeichnet, damit künftig so geparkt wird, dass Müllabfuhr, Feuerwehr und Rettungsdienst immer sicher durch kommen. Aber irgendwie scheint das nicht wirklich zu funktionieren, sodass jetzt alles darauf hinaus läuft, dass es in Zukunft Strafzettel gibt.

