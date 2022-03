Gemeinderat Langenpreising: Spenden für die Ukraine und Schüsse gegen LEP

Von: Klaus Kuhn

Scheckübergabe für die Ukraine (v. l.): Bürgermeister Josef Straßer, ehrenamtlicher Geschäftsführer Franz Neumüller, Dritte Bürgermeisterin Natalie Kienmüller-Stadler und Zweiter Bürgermeister Leo Melerowitz. © KUHN

Langenpresinger Gemeinderat hat über 700 Euro spenden gesammelt. Genau wie andere Gemeinden ist auch hier der Rat mit dem LEP unzufrieden.

Langenpreising – Der Gemeinderat von Langenpreising hat unter sich gesammelt und auf Initiative der Dritten Bürgermeisterin Natalie Kienmüller-Stadler (FWG) spontan volle 720 Euro für die im Dorfladen laufende Aktion „Einkaufen für die Ukraine“ bereitgestellt.

Am heutigen Montag geht deshalb von Bad Endorf aus ein Hilfstransport ins Kriegsgebiet. Einer der Lieferanten des Dorfladens, der Chiemgauer Naturkosthandel, stellt dafür das Fahrzeug. Fahrer sind auch schon gefunden, wie der Dorfladen mitteilt. Der Transport geht in die Stadt Volovec in der Westukraine.

Gemeinderat schießt gegen LEP: Bürgermeister sieht Tendenz zur Privatisierung der Wasserversorgung

In der Gemeinderatssitzung selbst hat sich Langenpreising dem Widerstand gegen wesentliche Teile der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms (LEP) angeschlossen und dabei die generelle Linie in der Verwaltungsgemeinschaft gestärkt. Die Langenpreisinger waren die letzten nach Wartenberg und Berglern, die sich mit dem Thema zu befassen hatten.

Bürgermeister Josef Straßer (FWG) konnte dabei allerdings auch eigene Schwerpunkte setzen, und zwar im Bereich der Wasserversorgung. Er sieht, genau wie sein Kollege Anton Scherer aus Berglern, in der Reservierung tieferliegender Wasservorkommen für die Mineralwasserindustrie eine nicht zu begründende Bevorzugung. Er ging aber weit darüber hinaus und witterte hier sogar eine gefährliche Tendenz hin zur Privatisierung der Wasserversorgung und orakelte: „Dann können wir ganz zumachen.“ Die kommunale Planungshoheit, die Selbstverwaltung der Gemeinden werde hier angegriffen, meinte er. Die Konzentration auf die Ballungsgebiete will auch die Gemeinde Langenpreising nicht hinnehmen: „Mir kommt es so vor, dass wir nur noch die Erholungsgebiete sein sollen.“

Gemeinde soll nicht auf Erholungsgebiet reduziert werden - Das passiert nicht erstmals in Langenpreising

Was Straßer da sagte, ist nicht neu. Es gab 2001 schon einmal eine Fortschreibung des LEP mit ganz genau der gleichen Tendenz. Auch da wehrten sich die Bürgermeister und Gemeinderäte gegen den Versuch, den ländlichen Raum auf diese Rolle zu reduzieren. Der Bürgermeister von Inning am Holz, Franz Mesner, fand damals fast die exakt gleichen Worte wie jetzt Straßer: „Es geht nicht an, dass der ganze Bereich nur noch als Ausgleichsfläche für die Ballungsräume angesehen wird.“ Die neuerliche Debatte, diesmal eben in Langenpreising, zeigt, dass sich die Themen nicht geändert haben.

