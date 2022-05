Kater hingerichtet

Von: Klaus Kuhn

Teilen

Kaltblütig erschossen wurde Kater Sammy (4) in Langenpreising. © privat

Sammy wurde regelrecht hingerichtet: Aus nächster Nähe hat ein noch unbekannter Täter am Morgen des 1. Mai zwischen 7 und 7.30 Uhr den rot getigerten Kater mit zwei Schüssen aus einer Feuerwaffe getötet und an der Straße „Am Wasserstuhl“ in unmittelbarer Nähe des Wohngebietes liegen gelassen.

Langenpreising - Doreen Röbert hat sich auf die Suche nach dem Täter gemacht, Anzeige bei der Polizei erstattet und zunächst soziale Netzwerke bemüht. Bisher ohne Erfolg. Sammy wurde nicht einmal vier Jahre alt. Die Familie sieht den Tatbestand der Tierquälerei als erfüllt an. Der Tierarzt habe festgestellt, dass sogar noch Schmauchspuren im Fell waren.



Röbert: „Unsere ganze Familie ist noch ganz geschockt. Mit so was rechnet man doch nicht.“ Andererseits verschwinden offenbar in Langenpreising vermehrt Stubentiger: In den gleichen sozialen Netzwerken häufen sich ihrer Erfahrung nach Meldungen darüber. Ihre Warnung: Derzeit sollte man seine Katzen nicht aus den Augen lassen. Aber Sammy war ein Freigänger, wie viele seiner Artgenossen. klk