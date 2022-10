Meditative Mustermalerei mit „Silkyway“

Von: Gerda Gebel

Ein Faible für Muster von der Bluse bis zum Papier hat Silke Heinrich seit Kindertagen. In ihrem Kreativraum in Langenpreising kann sie beim Malen von Zentangles völlig im Jetzt versinken und abschalten. © Peter Gebel

Silke Heinrich aus Langenpreising schöpft Kraft aus der meditativen Mustermalerei. Mit der Technik Zentangle hat sie begonnen, als sie in einer Lebenskrise steckte.

Langenpreising – Muster malen war die Rettung für Silke Heinrich, als sie sich vor einigen Jahren am absoluten Tiefpunkt befand. Aus der kreativen Kritzelei ist für die 49-jährige Langenpreisingerin ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens geworden. Gerne möchte sie auch anderen Menschen die beruhigende Wirkung der meditativen Mustermalerei zeigen.

Kreativ war Silke Heinrich schon als Kind und kritzelte mit Begeisterung allerlei Muster aufs Papier. Der Gedanke an eine berufliche Ausrichtung als Stoffdesignerin wurde bei der Berufsberatung schnell im Keim erstickt, „denn da hätte man erst Chemie studieren müssen“, erklärt die 49-Jährige.

Stattdessen wurde sie Reiseverkehrskauffrau und war jahrelang als Travelmanagerin in großen Firmen tätig. Entspannung nach dem stressigen Berufsalltag brachte damals schon die Mustermalerei, wie sie erzählt.

Dann kam es im Jahr 2016 knüppeldick: „Ich war frisch an der Bandscheibe operiert, verlor meine Arbeitsstelle und dann starb auch noch meine Mutter“, zählt Silke Heinrich auf. Plötzlich saß sie daheim mit ihren trüben Gedanken. Im Internet stieß sie auf Zentangle, eine Mischung aus Meditation und Kunst (siehe Kasten). Hier wird in immer wiederkehrenden Mustern eine freie Zeichnung erstellt aus Linien, Punkten und Kurven, die den Zeichner in meditativer Weise entspannt. Unzählige Mustervorlagen sind im Netz verfügbar.

„Ich habe mir ein Muster ausgesucht und angefangen und im Nu war die Zeit verflogen“, erinnert sie sich und erkannte schnell die beruhigende Wirkung des Zeichnens. Die Malerei zog sie völlig in ihren Bann, es folgte ein Kurs bei einer zertifizierten Zentangle-Trainerin.

Neun mal neun Zentimeter groß sind die Quadrate, genannt Kacheln, auf denen Silke Heinrichs Kunst entsteht © Peter Gebel

Im nächsten Schritt gab sie selbst Workshops, denn „was mich beruhigt, kann vielleicht auch anderen helfen“, war Silke Heinrichs Gedanke. Ihr Kurs „Mustermalen“ für die Ganztagskinder der Grundschule Poing im Landkreis Ebersberg war ein voller Erfolg, wie die Kursleiterin begeistert berichtet. „Nach kurzer Zeit war es mucksmäuschenstill im Raum“, sagt sie.

Was das Mustermalen im Zentangle-Stil für Heinrich so attraktiv macht, sei der schnelle Einstieg. Benötigt werden nur ein weißes Papierquadrat, dazu ein Fineliner, ein Bleistift und ein Weichzeichner. Die Blätter, so genannte Kacheln, gibt es fertig zu kaufen, können aber auch selbst zugeschnitten werden. Dabei sollte möglichst Aquarellpapier verwendet werden, da raues Papier das Zeichnen erleichtert. Mit dem Bleistift wird nun auf der Kachel ein Rahmen vorgezeichnet. Mit dem Fineliner folgt dann das Zeichnen verschiedener Muster. Das Schöne daran: „Fehler gibt es nicht“, betont die Langenpreisingerin, die laufend neue Muster ausprobiert und kombiniert.

Eine Grundregel besagt, dass sich Linien nicht kreuzen sollen. Dafür muss man sich schon ein bisschen konzentrieren – und schon ist die erwünschte Wirkung erzielt: „Man ist total fokussiert, kommt voll zu sich selber und wird völlig entspannt“, erklärt Silke Heinrich aus eigener Erfahrung. Ist die Musterkachel fertig ausgefüllt, geht es ans Schattieren mit dem Weichzeichner, um einen 3D-Effekt zu erzielen. „Das ist anfangs etwas kniffelig, wird aber von Mal zu Mal leichter“, versichert sie.

Das kleine Zeichenset hat Silke Heinrich überall dabei, im Urlaub oder auch im Wartezimmer beim Arzt. Um sich von dem geschützten Zentangle-Begriff abzugrenzen, nennt sie ihre Mustermalerei „Quicklines“. Erfunden hat den Namen ihr Mann Rüdiger, mit dem sie seit einigen Jahren in Langenpreising wohnt.

Mittlerweile kreiert Silke Heinrich selbst neue Muster, lässt diese auch auf Karten drucken und hat kürzlich ein Malbuch mit selbstentworfenen Mustern aus dem Zentangle-Bereich und Mandalas herausgebracht. Zu sehen waren ihre Werke erstmals beim Wartenberger Nikolausmarkt im Jahr 2019. Seither vielen viele weitere Workshop-Pläne der Coronazeit zum Opfer.

Seit 2021 ist Silke Heinrich bei der Gemeinde Markt Schwaben im Vorzimmer von Bürgermeister Michael Stolze angestellt, eine Arbeit, die „super passt“, wie sie sagt. Nach einem stressigen Tag hilft ihr auch da eine halbe Stunde Mustermalen zum Runterkommen.

Zu finden ist Silke Heinrich seit kurzem auf dem Wochenmarkt in Wartenberg an jedem zweiten Samstag im Monat von 8 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz. Dort sei ihr Stand, der aus einem umgebauten Fahrrad besteht, nicht zu übersehen, meint Silke Heinrich. Dem interessierten Marktpublikum präsentiert sie ihre selbst gestalteten Karten und weitere Artikel, erklärt die gebürtige Erdingerin.

Im Internet ist „Silkyways Kreativraum“ bei Instagram und Facebook zu finden.

