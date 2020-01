Obere Römerstraße in Langenpreising: Nachverdichtung der komplizierten Art

An der Oberen Römerstraße im Langenpreisinger Ortsteil Zustorf erleben zwei Bauherren gerade, wie kompliziert es dort werden kann.

Langenpreising – An der Oberen Römerstraße im Langenpreisinger Ortsteil Zustorf erleben zwei Bauherren gerade, wie kompliziert es dort werden kann. Das Ganze dürfte als Muster für die weiteren Versuche, in Zustorf planerisch tätig zu werden, gelten. Ein Problem verursacht die Zufahrt für die Feuerwehr.

Sie hätte die Länge von 50 Metern deutlich überschritten. Eine Zufahrt mit einem Feuerwehrauto ist aber aufgrund der beengten Platzverhältnisse nicht möglich. 80 Meter müssten im Notfall jetzt Hilfskräfte zu Fuß zurücklegen. So ganz nebenbei wird das auch für die Hausbesitzer jedes Mal dann erforderlich, wenn die Mülltonne geleert werden muss. Denn auch ein Müllfahrzeug schafft es nicht zum Haus.

Kompromiss muss Ausnahme bleiben

Planer Franz Pezold musste viel Verhandlungsgeschick aufbieten, um eine Lösung herbeizuführen, die eine übermäßige Flächenversiegelung vermeidet, den Bauherren aber dennoch die Möglichkeit eröffnet, ihren Traum vom eigenen Haus realisieren zu können. So ließ sich die Kreisbrandinspektion auf einen Kompromiss ein und stimmte ausnahmsweise einer Entfernung von 80 Metern von der nächsten öffentlichen Straße zu. Dabei musste Pezold aber in seinem Plan sicherstellen, dass es wirklich nur 80 Meter sind, und zugleich Planung rechtlich verhindern, dass es mehr als zwei Wohneinheiten werden.

Für die weiteren Überlegungen in der Gemeinde, gerade im Bereich Zustorf, eine Verdichtung der Bebauung ins Werk zu setzen, sind die Erfahrungen mit diesem kleinen Bebauungsplan wichtig. Pezold warnte nämlich ausdrücklich davor, diesen hier gefundenen Kompromiss als Musterlösung zu bezeichnen. Das müsse die Ausnahme bleiben. Widerspruch dafür erntete er nicht.

Frühgeschichtliche Siedlungen in Langenpreising

Damit nicht genug: Zustorf ist nicht erst seit der ersten urkundlichen Erwähnung Siedlungsfläche. Das großflächige Bodendenkmal, das nach Erkenntnissen des Landesamts für Denkmalpflege eine frühgeschichtliche Siedlung ausweist, ist zwar im Flächennutzungsplan der Gemeinde berücksichtigt, nicht aber im Bebauungsplan. Das musste die Gemeinde nun nachholen. Für die Bauherren bedeutet das, dass sie archäologische Grabungen durchführen lassen müssen.

Erst vor wenigen Tagen beim archäologischen Neujahrsempfang im Museum Erding war die Belastung für Bauherren wieder Thema. In Langenpreising nun zum wiederholten Mal. Bekanntlich sind in der Gegend von Langenpreising bereits wichtige Funde gemacht worden. Pezold berichtete im Gemeinderat, dass die beiden Bauherren bereits entsprechende Anträge nach den denkmalrechtlichen Bestimmungen gestellt hätten. Der Planer ist den Bauherren dafür an mehreren Stellen entgegengekommen, möchte bewirken, dass diese nicht auch noch ein vollständiges Baugenehmigungsverfahren durchlaufen müssen. Der Gemeinderat trug die kleinen Änderungen einstimmig und ohne Debatte mit. Das Bebauungsplanverfahren geht jetzt in die Schlussphase.

Klaus Kuhn