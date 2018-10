Kleine Schritte zu einer Welt ohne Minen

Der Verein „One Step Further“ hat ein neues Projekt, um Menschen in Krisengebieten zu helfen.

Langenpreising– Ein Schritt weiter – in vielen Kriegsgebieten der Welt bedeutet das Tod oder grausame Verstümmelung. Der Fuß betätigt einen Zünder, die Landmine explodiert. Mit dieser Gefahr leben die Menschenauch Jahrzehnte nach Beendigung eines Konflikts. Denn die Räumung dieser Sprengfallen ist mühsam, gefährlich und teuer. Das Fortbestehen von regelrechten Todeszonen ist eine humanitäre Katastrophe, bei der ausgerechnet ein Verein aus Langenpreising eingreifen will. Die 20 Mitglieder um Vorsitzenden Hanspeter Hollack wollen einen lebensrettenden Schritt weiter gehen – in eine sichere Zukunft für Krisenregionen. Sie nennen ihren Verein One Step Further (OSF) – Einen Schritt weiter.

Aktuell reift in Langenpreising ein Projekt heran, das bereits Aufsehen erregt. Am Montag kam Grünen-Bundestagsabgeordnete Margarete Bause zu Besuch, um die Ideen zu hören. Es geht um „Train the trainer“, die Ausbildung von Menschen aus Kriegsgebieten, die dort wiederum ihr Wissen weitergeben sollen. Die Zielgruppe dieser Lehrgänge sind nach den Vorstellungen der OSF-Leute Geflüchtete, die aus Deutschland in ihre Heimat zurückkehren. Bause war beeindruckt. „Das sind genau die Sachen, die wir brauchen“, sagte sie am Ende.

Die Fachkompetenz für diese Lehrgänge ist in Langenpreising vorhanden. Dort hat die Kampfmittelbeseitigungsfirma EMC seit 2002 ihren Sitz und ein weithin einzigartiges Schulungsgelände aufgebaut (wir berichteten mehrfach). Geschäftsführerin Evelin Zwehn war es auch, die OSF 2014 mit Mitstreitern gründete.

Bause war von OSF beeindruckt, als sie die Initiative im Sommer bei einem Aktionstag in der Münchner Fußgängerzone kennenlernte. Sie und Zwehn tauschten die Nummern aus, und nun war die Politikerin hier. EMC-Mitarbeiter Jörg Marxen erläuterte an einem Sandkasten mit Minenattrappen die ganze Heimtücke der Todesmechanismen, ein Kollege demonstrierte modernste Ausbildungsmodelle und 3D-Technologie.

Mit einem Kopftuch verkleidet spielte eine EMC-Mitarbeiterin eine besonders hinterlistige Masche von Minenlegern vor. Sie arbeitete mit einem Rechen vor einem Haus – und die (fiktive) Bombe ging hoch. Dass das bittere Realität ist, berichtete eine Syrerin dem prominenten Gast. Die junge Frau hatte bis vor kurzem als Flüchtling in Langenpreising gelebt. Sie stamme aus Dera. Dort habe die Assad-Armee ganze Dörfer geräumt – und vermint. „Jetzt hat die Regierung gesagt, Wir dürfen zurück in unsere Häuser“, erzählte die Frau. Doch in den Häusern selbst lauerte der Tod.

OSF-Vorstandsmitglied Daniel Rixen erläuterte „Train the trainer“. Das Konzept stehe, sagte er. Doch noch seien einige Fragen offen: Wie werden die Kandidaten ausgewählt? Wie wird sichergestellt, dass die ausgebildeten Trainer mit ihrem Wissen nicht zu einer Gefahr in ihrer Heimat werden? Können Bundeskriminalamt oder Bundesamt für Migration und Flüchtlinge dabei helfen?

Und vor allem das Geld: Für den ersten Basiskurs mit zehn Teilnehmern seien etwa 30 000 Euro nötig, erklärte Rixen. Hier hofft der Verein auf Rückenwind von der prominenten bayerischen Grünen. „Ich werde mit meinen Kollegen sprechen“, versprach Bause. Ein erster Schritt werde sein, herauszufinden, welche Budgets angezapft werden können.

Schließlich liege das Projekt in einem Graubereich zwischen Entwicklungs-, Verteidigungs- und Außenministerium. „Ich sehe es als staatliche Aufgabe, was Sie da tun“, erklärte Bause. Solche Initiativen sollten nicht auf ehrenamtliches Engagement angewiesen sein, meinte sie.

Doch Staaten alleine bewältigen diese Aufgabe nicht. Die andauernde Gefahr durch Minen – das war der Gründungsgedanke für OSF. Aus der aktiven Vereinsarbeit haben sich Zwehn und andere EMC-Mitarbeiter inzwischen zurückgezogen, um Interessenskonflikte zu vermeiden. Mit ihrer eigenen Firma beseitigt sie Kampfmittel in Deutschland und Nachbarländern.

Das auf die ganze Welt gerichtete Engagement von OSF geht auch auf Mitgründer Frank Masche zurück, ein Minenräumer und Aktivist aus Berlin. Von ihm stammt ein Großteil der Ausstellungsstücke in einem wahren Horrorkabinett im EMC-Gebäude: von Panzerfäusten über Minen aller Größen und Sprengfallen, die in Brusthöhe in Wände eingebaut werden, ist dort auch ein normaler Soldatenstiefel zu sehen.

Der Schuh ist zerfetzt und demonstriert, worum es oft geht. Denn viele Sprengladungen sind zu klein, um zu töten. Sie sollen verstümmeln und verstören, berichtete OSF-Vorsitzender Hollack: „Aus der Sicht der Minenleger ist das viel besser als zu töten. Denn da hängt ja die ganze Rettungskette dran.“ Dieses kleine Beispiel zynischer Logik zeigt: Es sind noch viele Schritte nötig.

www.one-step-further.org

