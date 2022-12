Abschied von einem „Stückchen Heimat“

Blumen, Geschenke und das Ehrenzeichen in Gold des Sankt Michaelsbunds gab es Brigitte Schauer (2. v. l.), die die Pfarrbücherei nach 27 Jahren als Leiterin verlässt. Sie wurde von Sabine Adolph (l.) und Kirchenpflegerin Margot Myrt (3. v. l.) verabschiedet. Ihre Nachfolgerin ist Manuela Hofmair (r., mit Töchterchen Magdalena). © Sylvia Stadler

Brigitte Schauer war 27 Jahre lang Leiterin der Pfarrbücherei Langenpreising. Jetzt verlässt sie ihre alte Wirkungsstätte. Ihre Nachfolgerin ist Manuela Hofmair.

Langenpreising – Schon als Kind war Brigitte Schauer gerne in der Bücherei. Als Erwachsene hat sie die Pfarrbücherei Langenpreising immer noch geliebt – und sich als Leiterin der Einrichtung 27 Jahre lang eingebracht. Ehrenamtlich wohlgemerkt. Das herausragende jahrzehntelange Engagement wurde bei einer kleinen Feierstunde am bundesweiten Vorlesetag von Sabine Adolph vom Sankt Michaelsbund, Kirchenpflegerin Margot Myrt und Pfarrer Gregor Bartkowski in besonderer Weise gewürdigt.

„Schee war’s“, lautete das Fazit von Brigitte Schauer über das gute Vierteljahrhundert bei ihrer Verabschiedung. Zur Langenpreisinger Einrichtung war sie gekommen, als im Jahr 1994 eine Leitung für die Pfarrbücherei gesucht wurde. Damals sei für sie klar gewesen: „Des mach’ i!“

Alles begann, mit Unterstützung von Karin Dürr, in einem kleinen Raum im alten kirchlichen Kindergarten – behelfsmäßig und mit der Aussicht, dass im frisch renovierten Pfarrhof eine ganz moderne neue Bücherei geplant war. Drei Jahre später erfolgte der Umzug in die hellen Räume mit neuen Möbeln und Büchern. „Das zog Lesebegeisterte an, und es brummte am Sonntag nach dem Gottesdienst bei der Entleihe, die Bücherei war fast ein Selbstläufer“, erinnert sich Schauer an die Anfänge.

Damals gab es noch keinen Computer, lange Zeit wurde mit Buch- und Leserkarten gearbeitet. Erst viel später wurden die Bücher katalogisiert. „Wir lernten, Zuschussanträge zu stellen und Bücher zu bearbeiten und nahmen an den Diözesankursen des Sankt Michaelsbunds teil“, erzählt Schauer. Bei den Pfarrfesten beteiligte man sich mit einem Bücherflohmarkt und bot Vorlesungen an. „Als kleines Dankeschön gab es für das ganze Team einmal im Jahr ein gemeinsames Dankessen.“

Die Aktivitäten wurden mehr und mehr ausgebaut. So beteiligte man sich seit dem Jahr 2000 am Ferienprogramm der Gemeinde. Die Kinder waren begeistert von den Lesenächten in der Pfarrbücherei mit Nachtwanderung, lesen und übernachten in den Büchereiräumen. Es folgten Nachmittage zu verschiedenen Themen, aber auch ein Besuch beim Bayerischen Rundfunk. Für die jüngeren Kinder wurde sogar ein Erzähltheater, genannt Kamishibai, ins Leben gerufen.

Im Rahmen des „bibfit“-Programms besteht auch eine Zusammenarbeit mit den Kindergärten und der Grundschule. Regelmäßig besuchen Klassen und Gruppen die Bücherei. Als die Grundschule aufgrund des Neubaus ausgelagert war, fuhr man gar als rollende Bücherei in die Ausweichräume zum Fußballvereinsheim an die Deutlmooser Staße, lobte die Kirchenpflegerin das Engagement.

Nach dem Motto „Bibliotheken fördern Lesen – wir fördern Bibliotheken“ honorierte die Bayernwerk AG im Jahre 2015 das hervorragende Angebot, das Engagement sowie den Einsatz der Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer mit einem Betrag von 1000 Euro.

Lob zollte Myrt der ehemaligen Büchereileiterin auch in Sachen Verwaltungsarbeit, die immer perfekt gemanagt worden sei. Schauer habe ihre Arbeit immer „mit Herzblut gemacht“.

Adolph vom Sankt Michaelsbund zeigte sich ebenfalls beeindruckt von der Offenheit der langjährigen Büchereileiterin: „Sie haben die Bücherei zu einem kleinen Stückchen Heimat gemacht.“ Für so viel Engagement gab’s vom Sankt Michaelsbund eine Urkunde, Präsente und das Ehrenzeichen in Gold.

Auch von der Gemeinde gab es zum Abschied kleine Geschenke für Schauer. Einen Willkommensgruß erhielt zudem Manuela Hofmair, die nunmehr die Leitung der Bücherei innehat. Bei ihr wird Schauer künftig zum Ausleihen vorbeischauen. Für sie ist nämlich selbstverständlich: „Als Leserin bleibe ich der Bücherei natürlich erhalten.“

VON SYLVIA STADLER

