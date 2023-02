Gut 50 Hektar Photovoltaik-Potenzial

Photovoltaik-Anlagen auf Hausdächern sind eine Möglichkeit, um Sonnenstrom zu generieren. Langenpreising hat jetzt das Potenzial in der Gemeinde dafür ermitteln lassen.

Die Gemeinde Langenpreising ermittelt Standorte für PV-Anlagen auf freien Flächen und Dächern.

Langenpreising – Die Gemeinde Langenpreising beansprucht für sich eine Vorreiterrolle bei der Planung von Photovoltaik-Anlagen im Gemeindegebiet. Der Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München hat nämlich nicht nur ein Konzept für Freiflächen-Anlagen vorgelegt, sondern auch eine Potenzialanalyse für solche, die auf bereits vorhandenen Dächern installiert werden können. Im Gemeinderat stellte Christine Kneucker beide Konzepte vor.

Dabei ging die Fachfrau vom Planungsverband ausführlich auf die veränderten rechtlichen Rahmenbedingungen ein. In sogenannten Korridoren von 200 Metern Breite entlang von Einrichtungen der Verkehrsinfrastruktur wie Schienen oder Autobahnen sind solche Anlagen seit dem 1. Januar durch eine entsprechende Novelle der Bundesgesetze privilegiert, wenn nicht öffentliche Belange entgegenstehen. Die Stadtplanerin gab zu, auch noch nicht genau zu wissen, wie sich das konkret auswirken wird. Ein solches Konzept, das als Rahmenrichtlinie für die Gemeinde gelte, biete aber durchaus eine ganze Reihe von Möglichkeiten.

Die Liste von Ausschlusskriterien, wo eben solche PV-Anlagen nicht errichtet werden sollen, war in der Tat derart lang, dass auf den ersten Blick im gesamten Gebiet der Gemeinde Langenpreising kaum noch Möglichkeiten bestanden. Selbst Bürgermeister Josef Straßer gab in der Sitzung zu, erschrocken gewesen zu sein.

Entlang der Autobahn bei Zustorf – ausgerechnet da, wo die Rastanlage vielleicht einmal gebaut wird – gäbe es aber tatsächlich noch einige Möglichkeiten. Wie in anderen Gemeinden auch, wurden wertvolle Ackerflächen bereits herausgenommen. Das war vor allem für Anton Wollschläger (Grüne) enorm wichtig. Sein Kommentar: „Irgendwo müssen wir ja noch unser tägliches Brot anbauen können.“

Er hatte sich, genau wie Gerhard Scholz von den Solarfreunden, bereits im Vorfeld intensiv in die Planungen eingeschaltet. Die Beiträge der beiden Ehrenamtlichen wurden von der Stadtplanerin ausdrücklich als konstruktiv gelobt.

Schwierig wird der Bau von Photovoltaik-Anlagen nicht nur, wo der Naturschutz eine große Rolle spielt, sondern möglicherweise auch dort, wo mit Bodendenkmälern zu rechnen ist. Außerdem fallen solche Flächen heraus, die besonders gut einsehbar sind. Das Landschaftsbild soll nicht übermäßig beeinträchtigt werden. Dennoch blieben genügend Flächen, um die Vorgaben des Bundesgesetzgebers erfüllen zu können: Das wären bis zu 32 Hektar.

Innovativ war die Kombination mit der Potenzialanalyse für bestehende Gebäude und deren Dächer. Gerade diese Unterlagen will Bürgermeister Straßer so schnell wie möglich öffentlich machen, sieht er hierin doch eine vernünftige Grundlage für Gespräche mit den Eigentümern der Gebäude. 21 Hektar könnten, so diese Erhebung, auf Dächern mit Photovoltaik-Anlagen bestückt werden. Bei drei Hektar ist das schon passiert.

Allerdings gab die Planerin auch zu, dass diese Aufstellung Schwächen aufweise. Unter anderem mache sie keine Angaben über mögliche Verschattung durch Bäume. Dies auch noch ermitteln zu wollen hätte den Rahmen gesprengt, bat die Planerin um Verständnis.

In der kurzen Diskussion sprach Leo Melerowitz das Problem der Einspeisung an. Hier sei das EVU der Gemeinde Langenpreising gefragt, was den Netzausbau angehe. Dieser Bemerkung wollte auch niemand widersprechen.