Rowdy provoziert Überholunfall

Anhand des Autokennzeichens wird die Polizei einen Verkehrsrowdy überführen, der Montagnacht gegen 23 Uhr kurz vor der Überführung zur A 92 bei Langenpreising einen Überholunfall provoziert hat.

Langenpreis - Laut Polizei setzte der noch unbekannte Fahrer in Richtung Moosburg zum Überholen einer Kolonne an. Ein entgegenkommender Erdinger (49) musste eine Vollbremsung hinlegen, um einen Frontalcrash zu vermeiden. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto, das sich um 180 Grad drehte und dann in die Leitplanke krachte. Die anderen Fahrzeuge konnten rechtzeitig stehen bleiben. Es wurde niemand verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren Zustorf und Moosburg. Den Verursacher erwarten Anzeigen wegen Fahrerflucht und Verkehrsgefährdung. ham