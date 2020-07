Schwierige Nachverdichtung in Zustorf

Südlich St.-Stefansplatz

Für den Bereich „Südlich St.-Stefansplatz“ im Langenpreisinger Ortsteil Zustorf wird ein Bebauungsplan aufgestellt. Der Gemeinderat fasste in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig den Beschluss, der den Einstieg ins Verfahren markiert. Das Planwerk könnte zu einem Lehrbeispiel dafür werden, wie schwierig es sein kann, wenn in einer historisch gewachsenen Bebauung das Ziel verfolgt wird, durch Nachverdichtung flächensparend neuen Wohnraum zu ermöglichen.