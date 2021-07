Stundenlang Stau im Berufsverkehr auf der A92: 30-Jähriger bei Unfall eingeklemmt und schwer verletzt

Schwerer Unfall auf der A92

Von Timo Aichele schließen

Ein 30-jähriger Österreicher hat am frühen Montagmorgen die Kontrolle über seinen VW Passat verloren. Er wurde schwer verletzt in eine Klinik geflogen. In der Folge war die A92 Richtung München gesperrt.

Langenpreising - Schwer verletzt wurde ein 30-jähriger Österreicher bei einem Unfall am Montag gegen 4.10 Uhr auf der A 92 zwischen den Anschlussstellen Moosburg Süd und Erding. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann seinen VW Passat bei der Fahrt in Richtung München links gegen die Leitplanke gesteuert, die Ursache ist unklar. Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam rechts im Grünstreifen zum Stehen.

Der Österreicher, der sich alleine im Fahrzeug befand, wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Nach seiner Bergung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinikum geflogen. Dafür war die Autobahn in Richtung München für eine Stunde komplett gesperrt. Gegen 5.50 Uhr war der linke Fahrstreifen wieder befahrbar. Gegen 8 Uhr konnte die Fahrbahn wieder ganz freigegeben werden.

Neben Notarzt und Rettungsdienst, waren die Feuerwehren Erding, Moosburg und Langenpreising, die Autobahnmeisterei Freising, ein Rettungshubschrauber sowie die Verkehrspolizei Freising im Einsatz. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 25 000 Euro.