Theaterverein Langenpreising: Kleine 100-Jahr-Feier, großes Freilufttheater

Der Vorstand (v. l.): Katharina Maier, Sonja Langolf, Gerhard Rothbauer, Max Sellmair, Gisela Straßer, Georg Böck, Wahlleiter Josef Straßer, Carolina Leitsch, Melanie Beibl. © Klaus Kuhn

Der Theaterverein Langenpreising hat endlich seine Jahreshauptversammlung abgehalten und dabei den Vorstand umgebaut. Die 100-Jahr-Feier wird in kleinem Rahmen nachgeholt, und das Freilufttheater soll endlich stattfinden.

Langenpreising – Der Vorstand hätte schon vor einem Jahr gewählt werden müssen, konnte er aber aus bekannten Gründen nicht. Unter der Leitung von Bürgermeister Josef Straßer wählte die Versammlung nun Georg Böck wieder zum Vorsitzenden. Maximilian Schmitt gab sein Amt als Vize aus beruflichen Gründen ab. Max Sellmair beerbt ihn. Die Spielleitung übernimmt Carolina Leitsch. Damit ist sie Nachfolgerin von Bettina Böck, die ihren Rückzug schon vor einiger Zeit angekündigt hatte.

Um das Amt der zweiten Spielleitung gab es sogar eine Kampfabstimmung. Gisela Straßer setzte sich dabei klar gegen Gerhard Rothbauer durch, der als Jugendleiter nicht wieder antrat. Auf Vorschlag von Gisela Straßer teilen die zwei sich jetzt aber den Vizeposten bei der Spielleitung. Sonja Langolf ist neue Jugendleiterin. Die Kasse bleibt in den Händen von Katharina Maier, und Melanie Beibl ist weiterhin Schriftführerin. Maria Heller, Franz Neumüller, Manfred Straßer, Peter Link sind Vertrauenspersonen.

Vorsitzender Böck meinte in seinem Jahresbericht: „Das Programm für die 100-Jahr-Feier ist schon gestanden.“ Alles habe abgesagt werden müssen. Die Feier hätte schon 2020 stattfinden sollen, ist aber immer wieder verschoben worden. Nun findet sie in kleinerem Rahmen am kommenden Samstag statt und beginnt mit einem Wortgottesdienst mit Maria Heller und der Theaterjugend. Anschließend gibt es eine kleine Feier im Schmankerlhof Oberwirt. Dort wird es der Verein aber auch krachen lassen, deutete Vorsitzender Böck an. Die Mitglieder sind eingeladen, und zwar jeweils mit Partnerin oder Partner. Dann wird es auch offizielle Neuaufnahmen geben. Und einige Ansprachen geben, vor allem von Bürgermeister Straßer, der wie seine Frau selbst im Verein aktiv ist.

Die scheidende Spielleiterin Bettina Böck konnte nicht viel berichten: „Wir haben das letzte Mal 2019 gespielt.“ Und so richtete sie den Blick lieber nach vorn. Das Projekt mit dem Freilufttheater „Ein Münchener im Himmel und in der Hölle“ habe man nicht aufgegeben. „Alle sind total motiviert, sind textsicher, und stehen in den Startlöchern. Es ist eine bunte Truppe, und wir freuen uns, endlich wieder auf der Bühne zu stehen.“ Die Bühnenbauer seien aktiv. „Die Technik steht schon.“ Und sie rief auf: „Es gibt viel zu tun.“ Termin ist an den ersten beiden Juli-Wochenenden. Man hoffe wieder auf Unterstützung wie beim Gemeindejubiläum mit Freilufttheater 2017. Damals habe das ganze Dorf zusammengehalten.

Man arbeite ohne Tribüne. „Wir haben Biergartenbestuhlung“, kündigte Bettina Böck an. Die Bewirtung werde ungefähr so sein wie 2017. „Wir freuen uns, dass wir endlich wieder was miteinander machen dürfen“, sagte Böck, die ihr Amt zwar abgibt, das Freilufttheater aber noch durchzieht. Der Vorverkauf soll im Mai beginnen, Generalprobe ist am 30. Juni.

Jugendleiter Rothbauer berichtete, dass die Jugend den Zanklstadl auf Vordermann gebracht hat. Kassierin Maier stellte fest: „Wir sind nicht abgebrannt.“ 1654 Euro Verlust waren es im Jahr 2021.

Bürgermeister Straßer machte sich Gedanken über das Theaterspielen im Verein: „Nur gemeinsam – man sieht es auch jetzt wieder – geht es. Wenn mal etwas nicht so läuft, mein Gott. Darum heißt es Laien-Schauspieler.“ Er wünschte dem Verein eine gute Hand bei der Jugendarbeit. „Da hakt es ja gerade ein wenig.“ Straßer wird selbst mit auf der Bühne stehen.

Klaus Kuhn